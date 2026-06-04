Khởi tố 3 chủ cơ sở tuồn ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ ngâm hoá chất

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 chủ cơ sở sau khi phát hiện gần 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất đã được tiêu thụ.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Sở Y tế và chính quyền địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra ngày 23/4, lực lượng chức năng phát hiện 3 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP, thường gọi là “nước kẹo”) để kích thích giá đỗ phát triển. Ba chủ cơ sở gồm Chu Trọng Hân (SN 1976, trú tại phường Vân Hà), Lê Thị Hoan (SN 1978, trú tại phường Nếnh) và Thân Văn Trưởng (SN 1981, trú tại xã Lạng Giang).

Theo cơ quan chức năng, 6-BAP là hóa chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Việc sử dụng loại hóa chất này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Công an khởi tố các đối tượng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an đã tạm giữ hơn 6,3 tấn giá đỗ thành phẩm và giá đỗ đang trong quá trình sản xuất chứa trong 971 lu nhựa.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng hóa chất 6-BAP nhằm kích thích giá đỗ lớn nhanh, thân mập, trắng đẹp, ít rễ và hạn chế hư hỏng để dễ tiêu thụ, thu lợi nhuận cao hơn.

Đáng chú ý, kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, các cơ sở này đã sản xuất và bán ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ có sử dụng hóa chất 6-BAP.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm Chu Trọng Hân, Lê Thị Hoan và Thân Văn Trưởng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật, không sử dụng hóa chất, phụ gia ngoài danh mục cho phép vì lợi nhuận.