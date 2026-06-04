Nửa đêm thu hoạch, rạng sáng xuất khẩu: Loại quả này của Việt Nam đang được Trung Quốc săn đón đặc biệt

Vào cuối tháng 5, những chiếc xe container đầu tiên chở vải thiều đã rời Bắc Ninh, hướng đến Trung Quốc, đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuất khẩu năm nay.

Vào lúc 1 giờ sáng, khi hầu hết dân làng vẫn còn đang ngủ, nông dân Trần Văn Bon đã có mặt tại vườn vải thiều của mình ở tỉnh Bắc Ninh, di chuyển giữa những hàng cây trĩu quả chín mọng.

Làm việc dưới ánh đèn pha, ông Bon và gia đình cẩn thận hái từng chùm vải thiều đỏ tươi trước bình minh - lúc trái cây tươi ngon nhất.

Vài giờ sau, những trái cây này sẽ bắt đầu hành trình đến Trung Quốc - thị trường xuất khẩu vải thiều lớn nhất của Việt Nam.

Một nông dân kiểm tra vải thiều ở tỉnh Bắc Ninh, vào ngày 28/5. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tân Hoa Xã (Trung Quốc) ngày 3/6 đưa tin, vào cuối tháng 5, những chiếc xe container đầu tiên chở vải thiều đã rời Bắc Ninh, hướng đến Trung Quốc, đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuất khẩu năm nay và mang lại hy vọng mới cho hàng ngàn người trồng trên khắp tỉnh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bắc Ninh là tỉnh sản xuất vải thiều lớn nhất của nước ta với 29.800 ha diện tích trồng trọt. Điều kiện đất đai và khí hậu thuận lợi đã biến nơi đây thành một trong những trung tâm trồng cây ăn quả quan trọng nhất cả nước.

Đối với ông Bon - người đã trồng vải thiều hai thập kỷ ở xã Nam Dương, thị trường Trung Quốc ngày càng trở nên quan trọng đối với sinh kế gia đình ông. Mặc dù thời tiết không thuận lợi đã làm giảm năng suất gần một nửa so với năm ngoái, nhưng giá cả tăng cao đã giúp bù đắp phần nào thiệt hại.

"Năm nay, vải thiều bán cho thương lái Trung Quốc có giá khoảng 50.000 đến 70.000 VND/kg", ông Bon nói trong khi phân loại trái cây vừa thu hoạch vào giỏ, đồng thời cho biết giá năm nay cao gấp đôi so với năm ngoái, khi đó vụ mùa bội thu khiến giá giảm.

“Để đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc, quả vải phải đạt tiêu chuẩn chất lượng, không bị sâu đầu và có hình thức đẹp mắt”, ông Bon nói.

Trung Quốc từ lâu đã là điểm đến xuất khẩu chính của vải thiều Bắc Ninh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, hiện tỉnh này có 243 mã vùng trồng vải thiều với diện tích hơn 17.450 ha đã được phê duyệt xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.

Trong số đó, hơn 120 mã vùng, với diện tích hơn 16.190 ha, đã được đăng ký xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong năm nay.

Ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh - ước tính khối lượng vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc năm nay có thể đạt từ 40.000 đến 50.000 tấn.

Mùa thu hoạch

Tân Hoa Xã đưa tin, trên khắp xã Nam Dương, mùa thu hoạch đã biến những con đường nông thôn yên tĩnh thành những tuyến đường thương mại nhộn nhịp. Xe tải xếp hàng dài gần các điểm thu gom trong khi nông dân tất bật thu hoạch, phân loại và đóng gói vải thiều để vận chuyển qua biên giới.

Nông dân địa phương Trần Văn Bình cũng chia sẻ sự lạc quan tương tự.

Ông Bình dự kiến sẽ kiếm được từ 200 triệu đến 300 triệu VND từ việc xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc trong mùa vụ này.

Mặc dù năng suất thấp hơn, nhưng những người trồng vải thiều như ông Bon và Bình cho biết nhu cầu ổn định từ Trung Quốc đã giúp duy trì thu nhập và giảm bớt lo ngại về việc tìm khách hàng.

Những chuyến xe container chở vải thiều Bắc Ninh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: VNS

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua. Năm 2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc đã vượt quá 5 tỷ USD, chiếm hơn 64% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Sầu riêng và dừa tươi xuất khẩu của Việt Nam đang rất được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc.

Khi những chiếc xe tải chở đầy vải thiều vừa thu hoạch tiếp tục hướng về phía bắc đến Trung Quốc, nông dân khắp Bắc Ninh đang đón nhận mùa vụ với sự tự tin.

"Bây giờ các thương lái Trung Quốc đang mua vải thiều với số lượng lớn, chúng tôi không còn lo lắng về thị trường cho trái cây của mình nữa. Chúng tôi có thể tập trung vào việc trồng trọt và chăm sóc vải thiều để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu", ông Bình nói.