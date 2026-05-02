Từng rụng đầy gốc không ai hái, loại quả quê này sang trời Tây bỗng thành 'vàng ròng' giá 2 triệu/kg

Từng là loại quả dân dã ở nhiều vùng quê Việt Nam, lêkima có thời điểm chín rụng đầy gốc nhưng ít người đoái hoài. Nhiều nơi trồng cây chủ yếu để lấy bóng mát, quả chín ăn chơi trong nhà là chính, gần như không có giá trị thương mại. Thế nhưng vài năm trở lại đây, loại quả này bất ngờ “đổi đời”.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng, lêkima xuất hiện ngày càng nhiều tại cửa hàng trái cây sạch, siêu thị và các sàn thương mại điện tử. Giá bán phổ biến dao động 30.000 – 50.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

Đáng chú ý hơn, giá trị của lêkima tăng mạnh khi bước vào khâu chế biến sâu.

Nhiều doanh nghiệp hiện đưa loại quả này vào các dòng sản phẩm như sinh tố, kem trái cây, mứt, bột dinh dưỡng và nguyên liệu cho ngành thực phẩm chức năng. Trong đó, bột lêkima sấy lạnh được xem là sản phẩm có giá trị cao nhất.

Khảo sát trên thị trường quốc tế cho thấy một số dòng bột lêkima nguyên chất đang được chào bán với mức giá quy đổi gần 2 triệu đồng/kg. Mức giá này cao gấp hàng chục lần so với quả tươi bán trong nước.

Theo giới kinh doanh nông sản, lêkima có nhiều lợi thế để phát triển thành mặt hàng thương mại quy mô lớn. Cây phù hợp khí hậu nhiệt đới, dễ trồng, ít sâu bệnh và cho năng suất khá ổn định.

Nhiều địa phương như Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long hiện đều có thể phát triển vùng nguyên liệu nếu được quy hoạch bài bản. Không chỉ có tiềm năng kinh tế, lêkima còn là loại quả giàu dinh dưỡng.

Theo chuyên trang sức khỏe WebMD, lêkima chứa nhiều vitamin A, vitamin C, kali, chất xơ, sắt cùng các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Đây là nhóm dưỡng chất được người tiêu dùng hiện đại quan tâm nhờ xu hướng ăn uống lành mạnh ngày càng phổ biến.

Điều này mở ra cơ hội cho lêkima không chỉ ở thị trường trái cây tươi mà còn ở phân khúc thực phẩm chế biến, nguyên liệu dinh dưỡng và sản phẩm giá trị gia tăng cao. Trong bối cảnh nông sản Việt Nam đang chuyển mạnh từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu, lêkima đang nổi lên như một ví dụ đáng chú ý.