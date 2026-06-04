Ra lệnh bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Phước Hậu SN 1993

Nguyễn Phước Hậu, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên, bị khởi tố và bắt tạm giam vì bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng tiền bán thuốc bảo vệ thực vật của đối tác để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Ngày 3/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền để trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Hậu đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu

Từ ngày 4/10/2025 đến ngày 6/11/2025, sau khi liên hệ đặt mua thuốc bảo vệ thực vật và được Công ty Việt Trung đồng ý cung cấp hàng hóa, Hậu đã nhận nhiều lô hàng với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận hàng, Hậu bán lại cho nhiều tổ chức, cá nhân với mức giá thấp hơn từ 10% đến 15% so với giá mua. Tổng giá trị số thuốc bảo vệ thực vật đã bán được hơn 3,5 tỷ đồng, trong khi số hàng còn lại được trả về cho Công ty Việt Trung.

Tuy nhiên, thay vì thanh toán cho đối tác, Hậu bị xác định đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội, Hậu không lập sổ sách theo dõi việc nhận hàng từ Công ty Việt Trung, không xuất hóa đơn, không ghi chép quá trình bán hàng cho các tổ chức, cá nhân và tiêu hủy các biên nhận, giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan điều tra cũng thông báo những cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Nguyễn Phước Hậu khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tại số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang hoặc liên hệ Điều tra viên Khưu Quốc Hiếu để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.