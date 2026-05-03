Người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35m giữa khu rẫy vắng, cảnh sát đi bộ xuyên rừng để cứu người

Ngày 2/5, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 23 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết vừa giải cứu thành công một người dân rơi xuống giếng sâu tại phường Tam Long.

Người đàn ông rơi xuống giếng sâu

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114, Phòng PC07 nhận tin báo một người đàn ông rơi xuống giếng tại khu phố Đông Hòa Long, phường Tam Long, TPHCM (khu vực xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Nhận tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 23, Phòng PC07 xuất xe, huy động lực lượng cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Người đàn ông được giải cứu an toàn

Do vị trí giếng nằm sâu trong rẫy, địa hình phức tạp, lực lượng chức năng phải đi bộ hơn 1km mới tiếp cận được hiện trường.Tại hiện trường, giếng sâu khoảng 35m, đáy có nước.

Lực lượng cứu hộ triển khai ròng rọc, xuống giếng trấn an, cấp oxy và cố định nạn nhân. Một lúc sau, nạn nhân được đưa lên an toàn và chuyển đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.