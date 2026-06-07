Hóa đơn gần 7 triệu đồng ở sân pickleball: Người trong cuộc lên tiếng làm rõ thông tin 290 lon bia

Vị quản lý của sân cầu lông và pickleball đã chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong tờ hóa đơn đang lan truyền trên mạng xã hội thời gian này.

Thời gian này, mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh tờ hoá đơn được thu tại một sân cầu lông và pickleball, kèm dòng chia sẻ: "Đi một buổi pickleball hết gần 7 triệu, thể thao giờ đắt đỏ thế sao?". Con số tổng hoá đơn tạm tính là 6.8 triệu đồng cho một buổi chơi thể thao khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Tuy nhiên khi soi từng mục chi phí trên tờ hoá đơn thì có thể nhận thấy sự bất thường, không phải là các phí dịch vụ liên quan tới thể thao mà giống như một buổi nhậu.

Các khoản chi phí gây chú ý nhất là 255 lon bia (giá 20.000 đồng/lon), 35 chai bia (giá 18.000 đồng/chai). Ngoài ra, một số loại khô cá, khô mực nướng, lạp xưởng, trứng gà luộc cũng được liệt kê trong hóa đơn này, tổng cộng lên tới 6.850.000 đồng. Theo thông tin trên tờ hoá đơn, dân mạng nhanh chóng phát hiện địa điểm gây tranh cãi. Đó là Sân cầu lông và pickleball Tô Ký (xã Đông Thạnh, TP.HCM).

Được biết, chiều 6/6 trên fanpage, Sân cầu lông và pickleball Tô Ký cũng đã đăng tải thông báo chính thức, phủ nhận nội dung hóa đơn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tờ hoá đơn lan truyền trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, thông tin thêm trên Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Văn Trường, quản lý Sân cầu lông và pickleball Tô Ký, khẳng định hình ảnh đang lan truyền không phải là hóa đơn được xuất tại sân, đồng thời cho rằng có thể ai đó đã cố tình photoshop nội dung.

Anh Trường cũng chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong tờ hóa đơn như: số lượng bia được gọi quá nhiều, lên tới 290 lon/chai, trong khi lượng thức ăn quá ít. Bên cạnh đó, giờ khách vào là 17h45', còn giờ in hóa đơn là 17h46'. Ở khu vực sân, nam quản lý cho biết chỉ bán nước uống, một số đồ ăn nhẹ cho khách như trứng luộc, hoa quả, không phục vụ bia rượu hay các món ăn như trong hóa đơn trên.

Hiện, sự việc vẫn thu hút nhiều sự quan tâm, bàn luận trên các diễn đàn thể thao.