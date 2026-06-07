Người mẹ nghẹn lòng khi con gái bị chồng bạo hành đến tử vong

Dù đã lo xong hậu sự cho người con gái xấu số bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong, bà Đinh Thị T. vẫn nghẹn lòng, day dứt vì để con gái lấy nhầm chồng.

Gạt dòng nước mắt ngấn lệ, bà Đinh Thị T. (sinh năm 1968, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) cho biết vẫn day dứt trong lòng vì đã không tìm hiểu kỹ, để con gái lấy phải gã chồng có tính vũ phu, thường xuyên bạo hành vợ.

Theo bà T., năm 2012, con gái bà là chị Đặng Thị Hồng Ch. (sinh năm 1990, giáo viên dạy tiểu học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Đường Hoa) kết hôn với Đinh Hữu Quý (sinh năm 1986, cán bộ công tác tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh).

Chị Đinh Thị Hồng Ch. (trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) qua đời sau hơn 2 tháng chữa trị những tổn thương trên cơ thể do gã chồng vũ phu gây ra.

Quá trình chung sống, vợ chồng đã có với nhau hai người con (một trai, một gái) nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần chị Ch. bị Quý bạo hành, đánh đập, có khi nặng đến mức gãy tay. Có những trận đòn bị Quý đánh, chị Ch. sợ quá phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ lánh nạn.

“Ch. cũng có tâm sự với bạn bè thấy buồn vì chồng thường xuyên bạo hành, bạn bè cũng khuyên nếu không ở được thì dừng lại nhưng Quý có tính côn đồ nên ở cũng không được mà bỏ cũng không xong. Nhiều lần Quý nhắn tin đe dọa bắt Ch. phải về nhà ngay, không thì cả nhà ngoại sẽ không được yên, có thể vì sợ liên lụy đến bố mẹ và cũng nghĩ đến hai con nhỏ nên em nó lại đành cam chịu trở về” , bà T. nói.

Cũng theo bà T., khi ở bên ngoài hay trên cơ quan, Quý luôn tỏ ra lễ phép nên không ai nghĩ gã lại là con người hai mặt, bạo hành vợ không nương tay khi ở nhà.

“Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng thương tiếc vì em nó ngoan hiền, chịu khó nhưng lại đi nhầm bước, gặp phải gã chồng tồi tệ. Em nó đang tuổi sung sức mà giờ thành kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh” , bà T. rớm nước mắt.

Đánh vợ rồi đổ do ngã cầu thang

Kể lại thời điểm nhận tin báo con gái phải nhập viện cấp cứu, bà T. cho biết lúc đó khoảng 6h15 ngày 1/4/2026, gia đình nhận được tin chị Ch. bị tai nạn tại nhà riêng đang được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Móng Cái (cơ sở 2), nhưng do tình trạng chuyển biến nặng nên đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu.

Sau đó, Quý cho biết vợ bị chấn thương là do ngã cầu thang tại nhà vào rạng sáng 1/4/2026. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ dấu hiệu phạm tội và khởi tố vụ án về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra ngày 31/3/2026.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường nơi cô giáo Ch. bị gã chồng vũ phu bạo hành làm tổn hại sức khỏe đến 95%, qua đời sau hơn 2 tháng chữa trị.

Theo tài liệu thu thập được, ngày 31/3, Đinh Hữu Quý đánh gây thương tích cho chị Ch. (vợ của Quý). Hậu quả, nạn nhân bị tổn hại 95% sức khỏe, thể hiện tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Quá trình phối hợp điều tra dưới sự kiểm sát chặt chẽ của Viện kiểm sát đã tạo sức ép pháp lý rõ ràng, làm rõ các mâu thuẫn trong lời khai, qua đó đối tượng Đinh Hữu Quý đã ra đầu thú, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, đánh giá toàn diện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “ Cố ý gây thương tích ” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp tạm giam.

Đối với nạn nhân, dù đã được gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa trong hơn 2 tháng qua nhưng chị Ch. không thể vượt qua những tổn thương quá nặng nề, qua đời vào ngày 4/6.

Sự ra đi của một người phụ nữ, một cô giáo còn ở độ tuổi sung sức của cuộc đời khiến nhiều người không khỏi xót xa, tiếc thương. Vụ việc xảy ra khiến gia đình, đồng nghiệp, dư luận bàng hoàng, phẫn nộ trước hậu quả đau lòng của hành vi bạo lực gia đình, đồng thời mong chờ một bản án thích đáng dành cho kẻ thủ ác.