Hiện trường vụ cháy trụ sở xã ở Đà Nẵng: Hơn 60 người căng mình cứu hồ sơ, tài sản
TPO - Ngày 7/6, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại trụ sở khối Đảng ủy, Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể xã Thượng Đức, TP. Đà Nẵng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều phòng làm việc và tài sản bị hư hỏng nặng.
Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Theo lãnh đạo xã, trụ sở được xây dựng đã lâu, có khả năng do chập điện dẫn đến cháy.
Theo tienphong.vn Copy link
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