Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, 19 người bị thương

Xe khách đang lưu thông tốc độ cao trên cao tốc hướng về TP.HCM đã bất ngờ tông trực diện vào đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều gây tai nạn.

Ngày 7/6, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng) đã làm 19 người bị thương.

Trước đó, khoảng 3h cùng ngày, xe khách giường nằm mang biển số 50F-040.49, do tài xế Nguyễn Hải Trung (SN 1977, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển đi hướng chạy trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hướng về TP.HCM.

Khi đến km30 (đoạn qua xã Tân Lập), xe khách tông vào đuôi xe đầu kéo mang biển số 36R-030.36 do tài xế Lương Xuân Huân (SN 1980), chạy cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn đã làm đầu xe khách bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Nhiều người bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân để cấp cứu, sơ cứu ban đầu. Một số trường hợp sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Nhận tin, CSGT cùng Công an và đơn vị quản lý tuyến đã đến xử lý hiện trường và khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu là do xe khách không giữ khoảng cách an toàn. Bước đầu xác định vụ tai nạn làm 19 người bị thương.