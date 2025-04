264 trường hợp mới nhất sẽ bị xử lý theo Nghị định 168: Loạt chủ xe vượt đèn đỏ nhanh chóng nộp phạt nguội

Phòng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang vừa công bố danh sách những trường hợp vi phạm giao thông mới nhất trong thời gian từ ngày 27/3/2025 đến 03/4/2025. Theo đó, qua hệ thống giám sát an ninh, đã phát hiện 183 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 167 trường hợp vượt đèn đỏ, 16 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường.

Cụ thể, danh sách biển số như sau:

1. Vi phạm vượt đèn đỏ:

- Xe ô tô: 29T-9433; 98A-250.09; 51K-932.62; 98A-704.27; 98A-007.08; 88A-346.79; 98A-293.61; 98A-389.96; 30K-373.38; 29A-688.37; 29S-7485; 29B-407.76; 98A-749.32; 30A-020.03; 98A-690.65; 20A-085.81; 98A-516.23; 98A-135.11; 98A-517.77; 98H-2189; 98A-273.79; 98A-831.82; 98A-605.96; 98A-696.93; 30F-641.84; 98A-691.44; 98B-099.04; 98C-242.95; 99A-369.54; 98A-011.60; 98A-095.62; 98A-749.32; 29B-407.76.

- Xe máy: 98L4-5100; 98B2-371.56; 98H9-4616; 98D1-274.99; 98H1-077.14; 98D1-823.61; 98D1-615.61; 98D1-900.77; 98D1-932.16; 98H1-225.23; 98D1-939.33; 98D2-013.13; 98D1-744.75; 98B3-814.54; 98D1-857.63; 98D2-005.31; 98D1-895.29; 98B2-634.81; 98D1-748.62; 98D1-342.11; 98L1-135.49; 98D1-032.64; 98D1-906.07; 98E1-553.37; 98D1-268.87; 98D1-157.73; 98D1-861.40; 98D1-002.50; 98D1-744.75; 98D1-733.81; 98K9-0974; 98D1-152.32; 98D1-982.77; 98D1-982.77; 98D1-770.81; 98D1-773.04; 98D1-440.97; 98D1-966.76; 98D1-738.90; 98B2-444.44; 98D1-937.20; 98B2-116.56; 98B3-700.53; 98B2-472.86; 98K9-0974; 98D1-636.25; 98D1-865.11; 98D1-931.32; 98D1-423.67; 98B3-700.53; 98B3-700.53; 98B1-797.56; 98B1-605.47; 98D1-273.04; 98D1-872.19; 98D1-863.00; 98D1-210.93; 98D1-465.73; 98D1-684.21; 98B1-012.91; 98H1-295.28; 98B3-457.22; 98K1-351.45; 15G1-502.69; 98H1-686.88; 98C1-246.16; 29X2-3439; 98H1-868.68; 98H1-379.20; 98H1-147.05; 98C1-163.14; 98H1-313.38; 98H8-1901; 98H9-3456; 98H1-342.55; 98H1-178.95; 98B1-012.91; 98B3-538.79; 98H1-398.95; 30H9-383.99; 98B3-757.61; 98H1-133.93; 98H1-177.61; 98M1-331.53; 98M1-147.80; 98B3-285.99; 98B1-357.71; 98B1-308.84; 98M1-334.22; 98M1-169.00; 98B2-834.47; 98B1-343.47; 98M1-105.01; 98M1-001.33; 98M1-207.41; 98F1-295.48; 98B1-465.26; 98M1-059.49; 98B3-664.30; 98B3-152.98; 98M1-105.43; 98B3-617.19; 98B2-881.09; 98H1-9905; 98M6-3802; 98M1-003.25; 98L4-8741; 98M1-336.81; 98B3-003.48; 98M1-257.39; 98B1-031.29; 98E1-283.94; 98K5-4724; 98Y4-4010; 98F1-025.51; 98B1-283.94; 98F1-344.65; 98F1-225.18; 98L1-192.71; 98E1-691.56; 98B2-813.84; 98L8-3217; 98B2-955.29; 98E1-402.79; 98K4-1811; 98F1-256.62; 98F1-320.71; 98F1-445.16; 98L5-6225; 98C1-176.40; 98B2-960.31; 98B2-960.31; 98C1-209.46.

2. Lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường: 98A-349.06; 98A-728.74; 98C-356.23; 98A-060.34; 99A-123.62; 98H-3689; 98A-686.56; 98LD-007.81; 98A-350.77; 98A-238.28; 98C-288.94; 98A-179.32; 98A-619.73; 98C-319.77; 98A-837.18; 98A-053.44.

Xe ô tô vượt đèn đỏ tại Ngã 4 Ngã tư Kim Tràng– Tân Yên (Bắc Giang). Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Bên cạnh đó, từ ngày 27/03/2025 đến ngày 01/04/2025, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình cũng ghi nhận 81 lượt phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội như sau:

2 phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

79 lượt phương tiện vi phạm lỗi vượt quá tốc độ:

Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h - dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền trừ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi lái ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h - 20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trong số 53 trường hợp nêu trên, có 33 xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h - dưới 10 km/h, 20 xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h - 20 km/h.

Cũng theo Nghị định 168, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước. Người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng), đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Kể từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực. Nghị định này quy định về:

Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ bao gồm: hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Mức trừ điểm giấy phép lái xe đối với từng hành vi vi phạm hành chính; trình tự, thủ tục, thẩm quyền trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.