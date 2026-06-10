Bắt tạm giam nam thanh niên SN 2006 28 lần giao cấu với bé gái dưới 16 tuổi

Cơ quan chức năng đã khởi tố, xử lý đối tượng Trương Chí Lịch sau khi quan hệ nhiều lần với cháu bé dưới 16 tuổi.

Ngày 10/6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin, VKSND khu vực 15 vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Chí Lịch (SN 2006, trú tại thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, quy định tại điểm d khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam

Trước đó, ngày 3/6/2026, sau khi tiếp nhận tố giác của gia đình cháu N.H.K.M. (sinh ngày 11/9/2010, trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành truy tìm đối tượng, xác minh, thu thập chứng cứ và điều tra làm rõ vụ việc.

Qua quá trình điều tra xác định: Từ ngày 7/6/2025 đến khoảng cuối tháng 4/2026, Trương Chí Lịch đã thực hiện 28 lần hành vi giao cấu và quan hệ tình dục khác với cháu M.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ. VKSND khu vực 15 đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra vụ án, đảm bảo việc điều tra đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.