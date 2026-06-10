Sau khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, hàng loạt ngôi nhà "siêu mỏng, siêu méo" với hình dạng bất thường xuất hiện dọc tuyến đường, gây mất mỹ quan đô thị và làm dấy lên lo ngại về an toàn kết cấu.

Sau khi công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng cơ bản hoàn tất, nhiều công trình có hình dạng bất thường đã xuất hiện dọc tuyến đường qua khu vực Đầm Hồng, phường Khương Đình (Hà Nội), gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và làm dấy lên lo ngại về an toàn xây dựng.

Cận cảnh loạt nhà "siêu mỏng, siêu méo" mọc lên sau giải phóng mặt bằng ở Hà Nội

Dự án Vành đai 2,5 là một trong những công trình giao thông quan trọng của khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Với chiều dài hơn 1,5km, dự án liên quan đến hàng trăm hộ dân và nhiều tổ chức, đơn vị có đất nằm trong phạm vi thu hồi. Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện để dự án bước vào giai đoạn thi công các hạng mục tiếp theo.

Đến ngày 9/6, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng cơ bản đã hoàn tất

Những mảng tường cùng gạch vữa cơ bản đã được dọn dẹp để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công

Tuy nhiên, dọc hai bên đường cũng bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà có hình dáng lạ

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi nhiều thửa đất bị thu hồi một phần để phục vụ mở đường, dọc tuyến xuất hiện không ít công trình có hình dạng méo mó, biến dạng. Nhiều căn nhà chỉ còn lại diện tích nhỏ hẹp nhưng vẫn tồn tại sau khi giải phóng mặt bằng.

Đi dọc tuyến đường đang thi công, dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà có mặt tiền hẹp, hình thù bất thường nằm xen kẽ giữa các công trình có quy mô và kiến trúc thông thường. Sự đối lập về hình thức khiến cảnh quan khu vực trở nên thiếu đồng bộ.

Sau khi phá dỡ phần diện tích

Mặt cắt của công trình lộ rõ sau khi một phần ngôi nhà được tháo dỡ để phục vụ dự án.

Một số công trình phải gia cố bằng cột thép và khung chống tạm thời để đảm bảo ổn định kết cấu.

Phần diện tích còn lại sau giải phóng mặt bằng được chủ hộ lắp cửa cuốn ở cả hai mặt tiền và gia cố thêm khung sắt phía trên để tiếp tục sử dụng

Đáng chú ý, một số công trình sau khi bị cắt xén chỉ còn lại một phần kết cấu. Nhiều hạng mục được gia cố bằng hệ thống cột thép và khung chống tạm thời để duy trì hiện trạng. Từ bên ngoài, các công trình này vẫn tồn tại với phần kết cấu còn lại nằm sát khu vực dự án đang thi công.

Không chỉ xuất hiện các căn nhà "siêu mỏng, siêu méo", tại một số vị trí còn ghi nhận tình trạng công trình dang dở, phần tường và khung nhà lộ rõ sau khi bị thu hồi đất. Những hình ảnh này xuất hiện liên tiếp trên đoạn tuyến gần khu vực Đầm Hồng khi dự án Vành đai 2,5 đang được triển khai.

Những công trình dang dở với tường gạch và khung nhà lộ thiên xuất hiện dọc tuyến đường đang thi công.

Một căn nhà chỉ còn lại phần diện tích nhỏ nhưng vẫn đang tồn tại sau giải phóng mặt bằng.

Các công trình có hình thù khác thường đang tạo nên diện mạo đặc biệt dọc tuyến Vành đai 2,5.

Những cột sắt được dựng khung bên ngoài để

Cảnh quan dọc tuyến đường trở nên thiếu đồng bộ bởi sự xuất hiện của nhiều căn nhà "siêu mỏng, siêu méo".

Hệ thống cột chống được lắp đặt nhằm gia cố công trình sau khi bị thu hồi một phần diện tích.

Dù diện tích bị thu hẹp đáng kể, chủ hộ vẫn cải tạo phần công trình để có thể tiếp tục sử dụng

Hiện trạng các công trình còn lại sau giải phóng mặt bằng đang tạo nên diện mạo khá đặc biệt dọc tuyến đường mới, với nhiều ngôi nhà có kích thước, hình dạng và kết cấu khác thường so với các công trình xung quanh.