Toàn cảnh quảng trường hơn 2ha sát Hồ Gươm sau hơn 6 tháng giải phóng mặt bằng

Sau hơn 6 tháng giải phóng mặt bằng, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã lộ rõ những khoảng không gian rộng lớn, từng bước định hình quảng trường và công viên mới giữa trung tâm Hà Nội.
Clip: Như Hoàn
Sau hơn 6 tháng triển khai công tác giải phóng mặt bằng, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang dần lộ rõ diện mạo mới
Nhiều công trình cũ đã được tháo dỡ, mở ra quỹ đất rộng khoảng 2,14ha để hình thành quảng trường, công viên ngay giữa trung tâm Thủ đô
Ghi nhận tại hiện trường, phần lớn các công trình nằm trong phạm vi dự án đã được phá dỡ
Những dãy nhà từng san sát nay chỉ còn lại nền móng và các khoảng đất trống
Không gian khu vực trở nên thông thoáng hơn rõ rệt so với trước đây
Từ trên cao, khu đất rộng lớn hiện ra với những khoảng trống liên hoàn kéo dài từ các tuyến phố bao quanh đến sát mép hồ
Hình hài quảng trường tương lai đang dần được định hình khi mặt bằng từng bước được làm sạch và san gạt
Tại công trường, nhiều máy móc, phương tiện cơ giới được huy động để thu gom vật liệu, vận chuyển phế thải và san phẳng mặt bằng
Nhiều khu vực sau khi hoàn tất tháo dỡ chỉ còn lại những bãi đất rộng, tạo nên khoảng mở hiếm thấy tại khu vực vốn có mật độ xây dựng cao bậc nhất Hà Nội
Theo quan sát, công tác thu dọn mặt bằng vẫn đang được triển khai khẩn trương nhằm sớm hoàn thiện quỹ đất sạch cho các hạng mục tiếp theo
Sau hơn nửa năm giải phóng mặt bằng, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã có sự thay đổi rõ nét, mở ra diện mạo mới cho không gian trung tâm Thủ đô