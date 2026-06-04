Việt Nam ứng dụng công nghệ số vào xây dựng dự án hạ tầng quan trọng.

Vào tháng 8/2025, dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) chính thức khánh thành. Đây là dự án quy mô lớn, có tổng chiều dài 519 km, 2 mạch, tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD).

Dự án có khối lượng đào đất đá là hơn 2,5 triệu m3, sử dụng hơn 705.000 m3 bê tông, 1.177 cột với gần 70.000 tấn cốt thép móng; tổng khối lượng lắp dựng cột thép là 139.000 tấn; kéo tổng cộng gần 14.000 km dây dẫn các loại.

Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực truyền tải điện qua hệ thống 500 kV từ Trung-Bắc với công suất từ 2.500 MW hiện nay lên 5.000 MW, nâng cao sự ổn định vận hành hệ thống điện, tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc năm 2025 và các năm tiếp theo, giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải cho các đường dây và trạm 500kV hiện hữu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), quá trình thi công dự án gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, song với tư duy, phương pháp, cách tiếp cận mới so với cách làm trước đây nên thời gian triển khai dự án đã được rút ngắn rất đáng kể, đáp ứng yêu cầu tiến độ hoàn thành dự án như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Đây là điều chưa từng có tiền lệ với các công trình xây dựng đường dây 500 kV trước đó khi theo đánh giá, các dự án có quy mô, khối lượng tương tự phải triển khai trong thời gian từ 3 đến 4 năm.

Trước đây, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông dài 437 km phải thi công trong gần 3 năm, dự án đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn Vũng Áng-Quảng Trạch- Dốc Sỏi- Pleiku 2 dài 740 km cũng cần gần 4 năm thi công.

Tuy nhiên, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch- Phố Nối đã hoàn thành sau khoảng 6 tháng thi công. Xét về quy mô công trình, đường dây 500 kV Bắc-Nam mạch 1 cần dựng 60.000 tấn cột thép thì dự án này phải dựng tới 139.000 tấn thép, tức là gấp hơn 2 lần so với mạch 1.

Theo EVN, kỳ tích đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm của quốc gia, tiếp tục công cuộc phát triển hạ tầng của đất nước, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Chia sẻ với EVN, một đơn vị thi công cho biết tuyến đường dây đi qua nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung với điều kiện thi công rất khác biệt. Trong khi miền Bắc có nhiều vùng chiêm trũng, mưa lớn và sét, miền Trung lại được ví như “túi mưa, chảo lửa”. Nhiều vị trí móng nằm trên núi cao, địa chất phức tạp như Nghi Sơn, Nam Đàn, Diễn Châu, Kỳ Anh, phải đào đắp khối lượng lớn và khoan phá đá trong thời gian dài.

Khó khăn càng gia tăng khi nhà thầu phải đồng loạt triển khai tại 239 vị trí móng cọc, huy động gần 300 máy ép, đóng cọc với tổng chiều dài khoảng 780.000m cọc. Công trình cũng đòi hỏi lượng lớn nhân lực có tay nghề để dựng cột, kéo dây trên địa hình hiểm trở; trong đó có nhiều cột vượt sông, vượt hồ, 7 cột cao 145m và hàng loạt điểm giao chéo với quốc lộ, đường dây 500kV, 220kV, 110kV, yêu cầu tiến độ gấp nhưng vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Để vượt qua thách thức, đơn vị thi công tổ chức thi công 24/7 theo tinh thần “3 ca, 4 kíp”, huy động tối đa nhân lực, máy móc và nguồn lực tài chính. Nhà thầu đồng thời ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ như thiết bị bay kéo dây mồi, hệ thống kéo hãm thủy lực đồng bộ, đẩy nhanh thi công các khoảng vượt lớn qua rừng núi, sông hồ và giao thông. Đặc biệt, đội ngũ kỹ sư đã lần đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành lắp dựng cột liên kết ống (DO).

Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát tiến độ theo thời gian thực và hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay sau từng hạng mục đã giúp nhà thầu bổ sung nguồn lực tài chính kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.