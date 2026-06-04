Giông lốc ập đến bất ngờ, bụi bay mù giữa đường phố Hà Nội khiến nhiều người thót tim

Tối 4/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh giông lốc kèm gió mạnh xảy ra tại một khu vực ở Hà Nội.

Theo nội dung đoạn video được ghi lại vào tối ngày 4/6 tại Hà Nội, có thể thấy, gió giật mạnh khiến nhiều mảng vật liệu từ các tòa nhà đang trong quá trình thi công bị cuốn bay, rơi xuống khu vực bên dưới - nơi có nhiều người đang tham gia giao thông.

Cùng với đó, ở thời điểm xảy ra sự việc, gió mạnh cũng cuốn theo nhiều bụi đất khiến tầm nhìn trong khu vực bị hạn chế.

Video được chia sẻ

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận quan tâm, trong đó không ít người bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng khi xuất hiện giông lốc.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát lúc 20h40 ngày 4/6, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết, cơ quan khí tượng phát hiện vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào, dông cho khu vực xã Xuân Mai, xã Trần Phú cùng một số khu vực lân cận.

Trong khoảng từ 1 đến 3 giờ tiếp theo, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các địa phương trên, sau đó di chuyển theo hướng Đông Bắc và ảnh hưởng đến nhiều phường, xã khác thuộc nội thành Hà Nội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua các khu vực có công trình xây dựng, cây xanh lớn hoặc các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong thời điểm xuất hiện mưa dông và gió giật mạnh.