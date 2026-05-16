Kinh hoàng giông lốc ở Đắk Lắk: Tiệm vàng bị thổi bay hai tủ kính, chủ tiệm mất trắng cả tỷ đồng

Chiều 15/5, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn trong cơn giông lốc bất ngờ xảy ra tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến nhiều cửa kính nhà dân vỡ vụn, cây cối ngã đổ, nhiều tuyến đường ngập sâu.

Đáng chú ý, một tiệm vàng trên đường Nguyễn Tất Thành bị gió mạnh hất tung tủ kính chứa trang sức ra ngoài đường. Hình ảnh các tủ vàng trôi giữa dòng nước mưa khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Clip ghi lại hình ảnh tủ vàng bị cuốn ra giữa đường (Nguồn: Trung tâm thương mại Ea Kar)

Chia sẻ với VNExpress, anh Thanh Long, chủ tiệm vàng gặp sự cố cho biết cơn gió đến quá nhanh khiến gia đình không kịp trở tay.

“Nó bay hết, như bão cấp 12, 13 gì đó. Hai cái tủ bay ra ngoài đường luôn rồi trôi theo nước mưa”, anh Long nói.

Theo lời kể của chủ tiệm vàng, lúc đầu chỉ xuất hiện mưa nhỏ kèm gió nhẹ, sau đó thời tiết chuyển biến đột ngột với mưa lớn, sấm sét liên tục và gió giật cực mạnh.

“Ban đầu mưa bay bay một chặp rồi bắt đầu ào ào liên tục, sấm sét đánh đùng đùng. Tôi không sập cửa xuống kịp, gió ùa một phát là hai cái tủ vàng bay ra ngoài đường luôn, đổ xuống bể hết”, anh kể.

Nhiều trang sức như nhẫn, lắc tay, bông tai bị cuốn trôi theo dòng nước. Do gió lớn và vật dụng bay tứ tung, không ai dám lao ra đường để nhặt tài sản ngay thời điểm xảy ra giông lốc.

“Gió mạnh không ai dám chạy ra hết. Lúc gió bắt đầu im rồi mới chạy ra lượm nhưng được ít, nhưng nước mạnh quá nên trôi hết rồi. Có xe đi qua cán, lắc vàng, bông tai bẹp dí ngoài đường”, anh Long cho hay. Chủ tiệm ước tính thiệt hại có thể lên tới vài tỷ đồng.

Gió cũng phá nát cửa kính

Ngoài thiệt hại tại tiệm vàng, nhiều khu vực ở xã Ea Kar cũng bị ảnh hưởng nặng sau trận mưa giông. Một số tuyến đường như Quang Trung, Nguyễn Tất Thành và Quốc lộ 26 xuất hiện tình trạng ngập sâu, giao thông gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng đang dọn dẹp, khắc phục hậu quả trận giông lốc tại Ea Kar. Ảnh: N.D/ Báo Pháp luật TP.HCM

Cây xanh bị bật gốc tại xã Ea Kar. Ảnh: N.D/ Báo Pháp luật TP.HCM

Chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, tối ngày 15/5, một lãnh đạo UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trận mưa lớn kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ, nhiều căn nhà tốc mái.

“Hiện chúng tôi chưa thống kê cụ thể thiệt hại. Tuy nhiên, có rất nhiều nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ. Các lực lượng đang tập trung xử lý, khắc phục hậu quả. Rất may, vụ việc không có thiệt hại về người”, lãnh đạo này nói.

Lực lượng chức năng xã Ea Kar khuyến cáo người dân không ra đường khi không có việc cần thiết để bảo đảm an toàn. Đồng thời, cảnh sát giao thông và các lực lượng khác được huy động để xử lý tình trạng cây gãy đổ trên đường.