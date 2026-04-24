Giông lốc kèm sấm sét khiến một người đàn ông ở Quảng Ninh thiệt mạng

Theo đó, nạn nhân là ông Đ. Q. H (sinh năm 1973, trú tại khu phố Núi Thùa, phường Quảng Yên), trong lúc đang lao động tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản thuộc khu phố Động Linh, phường Đông Mai đã không may bị sét đánh trúng.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã được xác định tử vong khi tới bệnh viện.

Ngay khi nhận được thông tin , lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo các khu phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời nắm bắt hoàn cảnh và thực hiện hỗ trợ đột xuất theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.