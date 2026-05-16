Từ đêm nay, thời tiết miền Bắc thay đổi hoàn toàn

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước trong những ngày tới tiếp tục xen kẽ giữa nắng nóng và mưa dông, trong đó khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ từ đêm 17.5.

Bắc Bộ mưa dông gia tăng từ tối 16.5

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm 15.5 và ngày 16.5, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng xảy ra nắng nóng.

Từ chiều tối 16.5 đến ngày 17.5, Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Giai đoạn từ đêm 17.5 đến ngày 22.5, khu vực này được dự báo có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to đến rất to. Đáng chú ý, trong khoảng từ 19 - 21.5, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ khoảng ngày 23.5, Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ trở lại.

Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thời tiết phổ biến là ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa trong chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 17 - 20.5, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Khoảng từ ngày 21.5 xuất hiện nắng nóng cục bộ, đến khoảng 22 - 23.5, khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng trở lại.

Nam Bộ duy trì nắng nóng ban ngày

Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng ngày 16.5, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Chiều tối, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước cũng có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ban ngày trời nắng.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.