Người phụ nữ lên tiếng nói rõ mục đích đăng clip sau khi AEON Mall xin lỗi, thừa nhận sai sót

Người phụ nữ này cho hay điều quan trọng nhất là được khẳng định mình trong sạch, không có bất kỳ hành vi trộm cắp hay gian dối nào.

Sáng nay (10/6), chị N.- người phụ nữ bị nghi trộm cắp tại AEON Mall Long Biên đã lên tiếng khép lại vụ việc ồn ào những ngày qua. Lao Động thông tin, gia đình chị N. đã được xem lại camera giám sát tại khu vực bãi gửi xe vào thời điểm xảy ra sự việc. Phía doanh nghiệp đã gửi lời xin lỗi và cam kết rà soát, chấn chỉnh nghiệp vụ đối với đội ngũ nhân viên trên toàn hệ thống.

Liên quan tới việc đăng tải bài phản ánh vụ việc lên mạng xã hội, chị N. cho biết mục đích là mong nhận được lời xin lỗi chính thức cùng sự khẳng định rõ ràng trước các con rằng chị hoàn toàn trong sạch, không có hành vi trộm cắp hay gian dối nào. Chị không có yêu cầu bồi thường hay khởi kiện.

Nhân viên an ninh trực tiếp liên quan đến vụ việc bày tỏ nguyện vọng được gặp mặt để xin lỗi chị N.. Tuy nhiên, người phụ nữ cho hay chị từ chối gặp trực tiếp nên buổi làm việc chỉ có sự tham gia của đại diện ban lãnh đạo AEON Mall. Chị bày tỏ mong muốn dư luận có cái nhìn khách quan, phân biệt hành vi của cá nhân liên quan với hoạt động của toàn bộ hệ thống AEON Mall. Chị N. mong muốn sự việc được khép lại tại đây.

(Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, đêm 7/6, một bài đăng kèm video trên mạng xã hội gây chú ý khi một phụ nữ phản ánh bị nhân viên an ninh nghi ngờ trộm cắp và chặn lại kiểm tra tại AEON Mall Long Biên vào tối cùng ngày.

Theo nội dung được chia sẻ, vào khoảng 21h45 phút tối 7/6, chị N. cùng hai con nhỏ di chuyển ra khu vực cổng số 8 của trung tâm thương mại để đón xe về nhà. Khi đi qua khu vực bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên tiếp cận, yêu cầu đến công an phường với lý do bị nghi ngờ "ăn cắp đồ".

Chị N. cho biết, hai người này không mặc đồng phục và không xuất trình thẻ nhận diện ngay từ đầu. Một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Dù khẳng định đã thanh toán đầy đủ hàng hóa và có hóa đơn mua sắm, chị vẫn bị yêu cầu làm việc với cơ quan chức năng.

Theo phản ánh, sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người khiến hai con nhỏ của chị hoảng sợ và bật khóc. Chỉ sau khi chị phản ứng quyết liệt và thu hút sự chú ý của những người xung quanh, một trong hai người mới đeo thẻ nhận diện và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó, lực lượng an ninh tiến hành kiểm tra toàn bộ túi đồ và đối chiếu với hóa đơn mua hàng. Kết quả kiểm tra không phát hiện hàng hóa nào chưa thanh toán hoặc có dấu hiệu vi phạm.

Đến tối 9/6, Fanpage Aeon Mall Long Biên thông tin thêm về vụ việc trên. Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam và Công ty TNHH Aeon Việt Nam (gọi chung là Aeon) xin ghi nhận các ý kiến phản hồi từ khách hàng và cập nhật thông tin. Chiều 9/6, Aeon đã chủ động gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với khách hàng để lắng nghe đầy đủ những chia sẻ, cảm nhận và trải nghiệm của khách hàng về sự việc.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự nhận định không chính xác của chúng tôi về sản phẩm của khách hàng. Quá trình rà soát nội bộ đã xác nhận rằng khách hàng thanh toán đầy đủ tất cả các sản phẩm đã mua tại trung tâm thương mại. Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc về sự bất tiện và lo lắng đã gây ra cho Quý Khách hàng và Gia đình do sự nhầm lẫn này cũng như cách xử lý không phù hợp của chúng tôi, xuất phát từ những thiếu sót trong công tác đào tạo và giám sát", Aeon nhấn mạnh.

Aeon cam kết không để những sự việc tương tự tái diễn. Doanh nghiệp này cho biết đang triển khai các biện pháp khắc phục triệt để như rà soát, cập nhật lại toàn bộ quy trình vận hành và hướng dẫn xử lý tình huống nội bộ. Đồng thời, tăng cường đào tạo thường xuyên cho toàn bộ đội ngũ nhân viên an ninh trên toàn hệ thống.