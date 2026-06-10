Vụ bé trai 10 tuổi người thâm tím nghi bị bạo hành: Lời khai của bố đẻ

Công an xã Quỳnh Anh nhanh chóng tiến hành xác minh vụ việc, mời anh Đ. đến trụ sở Công an để làm việc.

Liên quan đến vụ việc nghi vấn bố bạo hành con ruột, Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An) ngày 10/6 cho biết đang thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Theo đó, vào ngày 14/6/2026, Công an xã tiếp nhận đơn trình báo của nhân dân tố cáo anh Nguyễn B. Đ. (SN 1991, trú xã Quỳnh Anh) có hành vi bạo hành trẻ em, đã đánh con trai ruột là cháu N.T.U (SN 2016, trú xã Quỳnh Anh) khiến cháu có nhiều thương tích bầm dập.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳnh Anh nhanh chóng tiến hành xác minh vụ việc, mời anh Đ. đến trụ sở Công an để làm việc.

Anh Đ. làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Công an Nghệ An

Tại cơ quan Công an, anh Nguyễn B. Đ. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và khai nhận do bực tức việc con ruột hư hỏng, khó bảo nên đã sử dụng roi tre để dạy bảo.

Hiện, Công an xã Quỳnh Anh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Thời gian gần đây, hình ảnh một bé trai với cơ thể đầy vết thương được chia sẻ lên mạng xã hội kèm thông tin về việc em bị bố đẻ đánh đập, bạo hành thu hút sự quan tâm của dư luận. Bé trai trong vụ việc là N.T.U. Trên cơ thể cháu bé nhiều bầm tím ở lưng, tay, chân, mông.

Người đăng tải thông tin về sự việc lên mạng xã hội được xác định là chị T. mẹ đẻ của cháu U.

Theo nội dung bài viết, người phụ nữ này và chồng là anh Đ. đã ly hôn. Theo thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam, sau khi hai vợ chồng ly hôn, thời gian đầu cháu U. ở cùng mẹ đẻ và ông bà ngoại. Năm 2023, chị sang Nga lao động, cháu tiếp tục sống cùng ông bà ngoại.

Đầu năm 2025, cha ruột của cháu được tòa án giao quyền trực tiếp nuôi con. Đến chiều 8/6, khi gặp lại cháu ngoại, điều đầu tiên bà nhận thấy là đứa trẻ khác hẳn trước đây. Không còn vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát thường thấy, cậu bé tỏ ra mệt mỏi, buồn bã và ít nói. Thấy cháu có biểu hiện bất thường, bà lại gần hỏi han cháu đau ở đâu không thì cháu U. bảo bị đánh.

Các vết bầm tím trên cơ thể bé trai 11 tuổi

Nghe vậy, người bà vội kiểm tra cơ thể cháu. Kéo áo cháu lên, bà phát hiện nhiều vết bầm tím ở vùng vai và nhiều vị trí khác trên người. Càng gặng hỏi, bà càng chết lặng trước những điều đứa trẻ kể lại.

"Nghe cháu nói mà tôi rụng rời cả người. Chín năm cháu ở với bà, không lúc nào tôi để cháu phải đói hay thiếu thốn. Vậy mà giờ nghe cháu kể như thế...", báo Phụ nữ Việt Nam dẫn lời bà Bùi Thị Lâm (50 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An) kể.

Sau khi nghe cháu kể, bà Lâm đưa cháu đi thăm khám và trình báo cơ quan công an.