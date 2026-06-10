Khởi tố 3 nhân viên trạm BOT 'hô biến' hồ sơ, gây thất thoát gần nửa tỷ đồng

Cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn xác định Sơn, Hoàng và Tuấn Anh với vai trò là nhân viên trạm thu phí đã tự ý tạo điều kiện cho phương tiện một số doanh nghiệp miễn, giảm phí đường bộ gây thất thoát gần 500 triệu đồng.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Doãn Sơn, Linh Văn Hoàng đều đang công tác tại Trạm thu phí BOT Km93+160, quốc lộ 1A về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 nhân viên Trạm thu phí BOT QL1A.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực kinh tế, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện nhiều vi phạm trong việc xét duyệt hồ sơ miễn, giảm phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí trên.

Kết quả điều tra xác định, một số doanh nghiệp mặc dù không đáp ứng điều kiện hoạt động thực tế trong phạm vi được hưởng chính sách miễn, giảm phí nhưng vẫn được xác nhận đủ điều kiện để được phê duyệt hưởng ưu đãi.

Cụ thể, 3 đối tượng với vai trò được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh thực tế hoạt động của doanh nghiệp đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định, không kiểm tra, đối chiếu thực tế hoạt động của doanh nghiệp nhưng vẫn xác nhận đủ điều kiện hưởng chính sách miễn, giảm phí sử dụng đường bộ.

Bước đầu xác định hành vi của các bị can đã tạo điều kiện để doanh nghiệp được hưởng miễn, giảm phí sử dụng đường bộ không đúng quy định với số tiền khoảng 466 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang mở rộng điều tra, lấy lời khai để chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng.