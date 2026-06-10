Khởi tố 12 người liên quan đến thủ đoạn mới, dùng thiết bị điện tử, công nghệ để gian lận cước taxi

Đây là vụ án có phương thức, thủ đoạn mới, liên quan đến việc sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong lĩnh vực công nghệ.

Theo công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 20/4/2026, Công an phường Phúc Lợi, Hà Nội phát hiện, bắt giữ Hoàng Liên Sơn, sinh năm 1986, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai. Khi đó, đối tượng đang giao dịch bán thiết bị điện tử tại khu vực phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.

Đối tượng Hoàng Liên Sơn

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Liên Sơn từng có thời gian học khoa Công nghệ thông tin của trường đại học Quốc Gia Hà Nội nên có kiến thức về công nghệ thông tin, viễn thông. Trong quá trình làm lái xe dịch vụ, Sơn phát hiện trên một số xe taxi điện có lắp đặt hệ thống cảm biến hồng ngoại để phục vụ công tác quản lý, giám sát hành trình. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định nghiên cứu, sản xuất thiết bị có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến này, nhằm bán cho các lái xe có nhu cầu sử dụng để thực hiện hành vi thu tiền của khách nhưng không nộp về công ty.

Để thực hiện hành vi trên, Sơn đặt mua linh kiện qua mạng Internet, tự lắp ráp, sản xuất các thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến trên xe taxi. Chi phí sản xuất mỗi thiết bị khoảng 75.000 đồng, sau đó được bán cho các lái xe có nhu cầu với giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/thiết bị. Ngoài ra, đối tượng còn mua các bộ phát đáp hồng ngoại có dây với giá khoảng 30.000 đồng/bộ để bán lại kiếm lời với giá từ 250.000 đồng/bộ đến 300.000 đồng/bộ. Quá trình điều tra xác định từ khoảng tháng 8/2025 đến tháng 4/2026, đối tượng đã bán khoảng 600 thiết bị, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Các thiết bị điện tử được đối tượng sản xuất, mua bán để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử, pin, điện thoại di động, xe mô tô và một số tang vật liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Liên Sơn, Cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ nhiều máy móc, công cụ, linh kiện phục vụ việc sản xuất thiết bị điện tử trái phép, cùng 158 triệu đồng tiền mặt.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định Hoàng Liên Sơn đã bán các thiết bị trên cho nhiều lái xe tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số địa phương khác. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố tổng cộng 12 bị can về hành vi sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Đây là vụ án có phương thức, thủ đoạn mới, liên quan đến việc sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong lĩnh vực công nghệ, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.