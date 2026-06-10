Chuyên án 126N: Triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia trải dài 11 tỉnh thành, bắt 403 đối tượng

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia bắt giữ 403 người, khởi tố 230 bị can trong 45 vụ án, thu giữ 88,3 kg ma túy tổng hợp; 6.386 viên thuốc lắc; 19 bánh heroin; 416 gói ma túy dạng nước vui...

Ngày 10/6, tại Công an TP.HCM, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng cho các đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 126N. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phát hiện một đường dây ma túy quy mô lớn có dấu hiệu hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh. Tổ chức này hoạt động rất chặt chẽ, sử dụng mạng xã hội mã hóa để điều hành từ xa và thường xuyên thay đổi số điện thoại. Chúng chia nhỏ các khâu vận chuyển, giao nhận qua nhiều tầng nấc trung gian, ví điện tử ảo nhằm xóa dấu vết và hợp thức hóa dòng tiền.

Địa bàn hoạt động của băng nhóm này trải rộng tại vùng biên giới, đường mòn, lối mở để tuồn ma túy vào nội địa. Các đối tượng tham gia phần lớn có tiền án, tiền sự, mang theo vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị vây bắt.

Ngày 14/1, C04 quyết định xác lập Chuyên án 126N, phối hợp cùng hàng loạt đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan và Công an 11 tỉnh, thành phố gồm: Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Nghệ An.

Sau thời gian dài trinh sát, ngày 15/4, ban chuyên án quyết định phá án. Lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng chủ chốt tại hai địa điểm, đồng thời các mũi tấn công khác đồng loạt khống chế các mắt xích còn lại tại 11 tỉnh, thành phố.

Qua đó, công an bắt 119 đối tượng, thu giữ hơn 86kg ma túy tổng hợp, 6.000 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 112 gói ma túy "nước vui", 3 khẩu súng, 8 viên đạn, 10 ô tô và 2,7 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc "chặt đứt toàn bộ đường dây từ lớp đầu tiên đến lớp tiêu thụ", Ban chuyên án đã mở rộng điều tra giai đoạn 1, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên đến 403 người.

Số lượng tang vật thu giữ ở giai đoạn này tăng lên đáng kể, bao gồm, về ma túy, tổng cộng 88,3kg ma túy tổng hợp; 6.386 viên thuốc lắc; 19 bánh heroin; 416 gói "nước vui"; 60 đầu thuốc lá điện tử chứa chất cấm và 206kg khí N2O (bóng cười).

Khối lượng lớn vũ khí nóng bị tịch thu gồm 7 khẩu súng, 35 viên đạn; cùng với 16 xe ô tô, 36 xe máy, 229 điện thoại di động và gần 4,5 tỷ đồng tiền mặt.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố 45 vụ án, khởi tố 230 bị can và xử lý vi phạm hành chính 114 đối tượng. Những đối tượng còn lại đang tiếp tục được phân loại, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Bộ Công an, đây là chuyên án ma túy đầu tiên được xác lập có quy mô trải dài cả ngoài nước và mở rộng trên 11 tỉnh, thành phố trong nước với lực lượng tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Quá trình phá án ghi nhận số lượng đối tượng bị bắt giữ trong ngày đầu tiên lớn nhất lịch sử, nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng chức năng.

Để đảm bảo tiến độ, C04 và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã tập trung đánh giá chứng cứ, phối hợp nhịp nhàng và giao cơ quan điều tra, viện kiểm sát các địa phương trực tiếp thụ lý, mở rộng vụ án tại chỗ.

Ghi nhận chiến công đặc biệt này, ngày 19/5, Thủ tướng Chính phủ đã gửi Thư khen cho 9 đơn vị chủ chốt. Lãnh đạo Bộ Công an cũng quyết định khen thưởng cho 35 tập thể tham gia phá án.

Thành công của Chuyên án 126N đã bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm nguy hiểm, ngăn chặn lượng lớn "cái chết trắng" đổ vào các đô thị lớn, không để hình thành các điểm nóng phức tạp, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác quốc tế đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.