Mẹ bé gái bị đẩy ngã từ cầu trượt cao 1,5m chia sẻ tình trạng hiện tại của con: "Con tha lỗi cho bạn rồi ạ"

"Đau thế này mà hỏi có giận bạn không, vẫn một mực: Con tha lỗi cho bạn rồi ạ!"

Mới đây, dư luận không khỏi bức xúc và xót xa trước thông tin một bé gái bị bạn lớn "được cho là trẻ tự kỷ" nhưng không có người lớn đi cùng quản lý đẩy ngã từ trên cầu trượt cao 1,5m xuống đất tại khu vui chơi. Sự việc xảy ra bất ngờ đã để lại những tổn thương nghiêm trọng trên cơ thể của bé, khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm và lo lắng.

Trong đoạn video mới nhất được người mẹ chia sẻ tại bệnh viện, bé gái đang phải nằm điều trị trên giường bệnh với một bên mắt phải bị sưng húp, bầm tím nặng và không thể mở được. Dù đang phải chịu đựng chấn thương đau đớn, cô bé vẫn vô cùng ngoan ngoãn, không hề quấy khóc mà còn cố gắng trò chuyện để trấn an mẹ bằng sự ngây thơ của mình.

- Sao? Con thấy như nào?

- Mẹ thấy con giống được trang điểm không?

- Giống được trang điểm á? Đừng có sờ vào đấy nhé.

- Nhưng mà nó to, to, to lắm luôn.

- À, to đùng luôn hả?

- Con chỉ mở được mắt một bên thôi.

Khi người mẹ xót xa vén phần tóc mái của con lên, camera lộ rõ một vùng chấn thương rất lớn, bầm đỏ dài dọc theo phần trán và đỉnh đầu do cú ngã từ độ cao 1,5m trực tiếp xuống bề mặt cứng.

Trong dòng chia sẻ cùng clip của con gái, mẹ bé cũng kể lại rằng: "Đau thế này mà hỏi có giận bạn không, vẫn một mực: 'Con tha lỗi cho bạn rồi ạ'. Cô gái nhỏ của mẹ vừa mạnh mẽ lại vừa biết nghĩ cho người khác thế này thì ai mà không thương cho được. Mong mọi điều bình an và tốt lành nhất sẽ đến với con. Mau nhanh lành nha em bé ơi!"

Công an vào cuộc, đã tìm thấy gia đình bé trai

Trước sự quan tâm và hỏi thăm liên tục từ cộng đồng, mẹ của bé cũng đã chính thức lên tiếng cập nhật tình hình xử lý vụ việc từ phía cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ phía gia đình, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Hiện tại, Công an phường đã tìm được danh tính và liên hệ làm việc với gia đình của bé trai. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục tiến hành các bước xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Người mẹ bày tỏ: "Em xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, làm việc hết mình của các anh công an phường! Hiện vẫn trong thời gian bên phía công an làm việc. Em rất cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người ạ!"

Dù vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực giải quyết, nhưng đối với gia đình lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của con gái. Do cú ngã từ trên cao tác động mạnh vào các vị trí nguy hiểm, hiện tại các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị và theo dõi sát sao, chưa có kết luận cuối cùng.

Người mẹ nghẹn ngào chia sẻ toàn bộ tâm trí và sự lo lắng của gia đình lúc này đều hướng về giường bệnh, chỉ cầu mong con sớm vượt qua giai đoạn nguy hiểm và không để lại di chứng đáng tiếc nào: "Hiện bé nhà em vẫn đang được bác sĩ điều trị và theo dõi tích cực! Vẫn chưa có kết luận cuối cùng, vì bị thương vùng trọng yếu! Mọi sự lo lắng thì gia đình em vẫn hướng về con đã ạ! Mong con bình an ạ!"