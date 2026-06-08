Bé gái bị đẩy ngã lộn cổ từ độ cao 1.5m ở sân chơi chung cư: Người bố lên tiếng

Sau sự việc, gia đình nạn nhân cho biết vẫn chưa nhận được sự thăm hỏi hay trao đổi rõ ràng từ phía phụ huynh bé gây ra tai nạn.

Ngày hôm nay (8/6), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại vụ tai nạn nghiêm trọng tại sân chơi một khu chung cư khiến dư luận không khỏi thảng thốt, lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của bé gái.

Theo hình ảnh từ clip, sự việc xảy ra vào lúc hơn 19h30' tối 7/6. Lúc này, một bé gái đang đứng ở khu vực đỉnh cầu trượt xoắn (độ cao khoảng 1,5m) thì một đứa trẻ khác từ phía sau tiến lại gần và có hành vi xô đẩy mạnh.Cú đẩy bất ngờ và trực diện khiến bé gái mất thăng bằng, ngã lộn nhào từ trên cao xuống nền đất cứng phía dưới. Cú ngã đau đớn khiến cháu bé nằm im, bất động dưới sân. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa bé gái đi cấp cứu.

(Ảnh cắt từ clip)

Người đăng tải clip cùng bài chia sẻ là bố của bé gái gặp nạn - anh Ngọc Anh (Mỹ Đình, Hà Nội). Trong bài viết, anh Ngọc Anh cho hay, bé trai gây tai nạn được cho là bị tự kỷ.

"Chúng ta đều biết trẻ tự kỷ vốn khó kiểm soát cảm xúc và hành vi hơn bình thường. Nhưng chính vì con mình là một đứa trẻ đặc biệt, bố mẹ và người thân lại càng phải có trách nhiệm dõi theo con sát sao từng giây từng phút, chứ không phải thả rông con ở nơi công cộng như vậy! Không một ai có thể lấy lý do "cháu nó bị bệnh" hay "cháu không biết gì" để biện minh cho việc buông lỏng quản lý, gieo rắc tai họa và gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của con cái nhà người khác. Tự trách bản thân mình vì không theo sát con để xảy ra sự việc nghiêm trọng.

Cầu mong con em chụp chiếu không sao. Em đăng lên đây để cảnh báo toàn thể các gia đình có con nhỏ, và cũng mong Ban quản lý chung cư siết chặt an ninh, không để người ngoài vào sân chơi tự do gây mất an toàn cho con em cư dân nữa!, nội dung bài chia sẻ.

Liên quan tới tình trạng sức khoẻ hiện tại của con gái, anh Ngọc Anh cũng đã có những chia sẻ cụ thể trên Tri Thức - Zews. Theo lời kể của anh, từ kết quả chụp chiếu cho thấy bé gái bị nứt xương hốc mắt, tụ máu đầu. Hiện bé vẫn đang nằm viện để theo dõi thêm khoảng 2-3 ngày.

Sau sự cố, anh Ngọc Anh tự trách bản thân có phần chủ quan khi không theo dõi sát bên cạnh để con gặp phải tai nạn nghiêm trọng như vậy. Hiện gia đình anh vẫn chưa làm việc với phía gia đình của đứa trẻ gây ra sự cố.