Bé gái chấn thương nặng sau cú ngã từ độ cao 1,5m do bị bạn "được cho là trẻ tự kỷ" đẩy khỏi cầu trượt trong khu vui chơi

Đoạn clip được chia sẻ từ bố của bé gái.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại vụ tai nạn nghiêm trọng tại sân chơi một khu chung cư. Theo hình ảnh từ clip, sự việc xảy ra vào lúc hơn 19h30 tối. Lúc này, một bé gái đang đứng ở khu vực đỉnh cầu trượt xoắn (độ cao khoảng 1,5m) thì một đứa trẻ khác từ phía sau tiến lại gần và có hành vi xô đẩy mạnh.

Cú đẩy bất ngờ và trực diện khiến bé gái mất thăng bằng, ngã lộn nhào từ trên cao xuống nền đất cứng phía dưới. Cú ngã đau đớn khiến cháu bé nằm im, bất động dưới sân. Ngay lập tức, người mẹ của bé gái và những người xung quanh đã hốt hoảng chạy lại bế bổng cháu lên trong tình trạng nguy kịch và nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Clip này được chia sẻ từ trang cá nhân của bố bé gái bị ngã:"Trắng đêm với con yêu của bố

BÀI HỌC XƯƠNG MÁU TỪ SÂN CHƠI CHUNG CƯ: ĐỪNG ĐỂ SỰ VÔ TÂM CỦA CHA MẸ LÀM HẠI CON TRẺ!

Con em vừa bị một bé khác ở ngoài vào xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m xuống đất, chấn thương rất nặng chỉ vì người nhà bé kia hoàn toàn bỏ mặc con, không theo sát để quản lý hành vi của con mình.

Được biết đứa trẻ xô con em là một trẻ tự kỷ. Chúng ta đều biết trẻ tự kỷ vốn khó kiểm soát cảm xúc và hành vi hơn bình thường. Nhưng chính vì con mình là một đứa trẻ đặc biệt, bố mẹ và người thân lại càng phải có trách nhiệm dõi theo con sát sao từng giây từng phút, chứ không phải thả rông con ở nơi công cộng như vậy! Không một ai có thể lấy lý do "cháu nó bị bệnh" hay "cháu không biết gì" để biện minh cho việc buông lỏng quản lý, gieo rắc tai họa và gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của con cái nhà người khác. Tự trách bản thân mình vì không theo sát con để xảy ra sự việc nghiêm trọng.

Cầu mong con em chụp chiếu không sao. Em đăng lên đây để cảnh báo toàn thể các gia đình có con nhỏ, và cũng mong Ban quản lý chung cư siết chặt an ninh, không để người ngoài vào sân chơi tự do gây mất an toàn cho con em cư dân nữa!"

Trẻ đặc biệt cần sự giám sát đặc biệt, không thể lấy bệnh tật làm lý do biện minh

Theo thông tin từ người chia sẻ và cư dân tại đây, đứa trẻ có hành vi xô ngã bạn là một trẻ tự kỷ từ bên ngoài vào sân chơi chung cư.

Xét về góc độ tâm lý, trẻ tự kỷ hoặc gặp các hội chứng đặc biệt thường khó kiểm soát cảm xúc, nhận thức và hành vi hơn những đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, điều đáng trách ở đây chính là sự thờ ơ, vô trách nhiệm của người giám hộ đi cùng.

Không ai có quyền kỳ thị một đứa trẻ đặc biệt, nhưng chính vì con mình là một đứa trẻ đặc biệt, các bậc làm cha làm mẹ lại càng phải có trách nhiệm dõi theo con sát sao từng giây từng phút khi đến nơi công cộng. Việc thả lỏng quản lý, để trẻ tự do đi lại và gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của con cái nhà người khác là điều không thể chấp nhận được.

Không một ai có thể lấy lý do "cháu nó bị bệnh" , "cháu còn nhỏ" hay "cháu không biết gì" để né tránh trách nhiệm khi tai họa đã xảy ra. Sự vô tâm của phụ huynh này đã trực tiếp đẩy một gia đình khác vào bi kịch.

Lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh và lỗ hổng an ninh chung cư

Tai nạn xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng hậu quả để lại có thể kéo dài suốt đời. Bên cạnh việc tự trách bản thân vì một phút lơ là không theo sát con, người cha trong câu chuyện cũng đưa ra lời cảnh báo đanh thép đến toàn thể cộng đồng:

Đối với các bậc phụ huynh: Sân chơi công cộng, dù là công viên hay nội khu chung cư, luôn tiềm ẩn những nguy cơ va chạm, tai nạn bất ngờ. Hãy luôn đặt con trẻ trong tầm mắt, không điện thoại, không làm việc riêng khi đưa con đi chơi.

Đối với Ban quản lý các tòa nhà: Cần siết chặt công tác an ninh, kiểm soát người ra vào, không để người ngoài tự ý vào sử dụng tiện ích nội khu một cách tự do, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến quyền lợi, không gian vui chơi của cư dân.

Sân chơi là nơi mang lại tiếng cười cho trẻ thơ, xin đừng để nó biến thành nơi chứng kiến những giọt nước mắt muộn màng của cha mẹ chỉ vì sự bất cẩn và vô tâm. Cầu mong cho cháu bé trong vụ việc tai qua nạn khỏi, sớm bình phục chấn thương.