Cô gái 28 tuổi leo 20 tầng lầu 2 lần/ngày để thon gọn bắp chân, vài tháng sau đầu gối già gấp đôi số tuổi

Bác sĩ cảnh báo tập luyện kiểu này khiến đầu gối của cô phải chịu hàng nghìn "cú va đập".

Gần đây, chủ đề "Người phụ nữ 28 tuổi leo cầu thang để thon gọn đôi chân, nhưng đầu gối trông như của người 60 tuổi" đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi tại Trung Quốc. Bài báo kể về câu chuyện một người phụ nữ leo cầu thang mỗi ngày để có được "đôi chân thon gọn như đũa", nhưng cuối cùng lại bị tổn thương nghiêm trọng ở khớp gối, khiến cô trông như người 60 tuổi. Điều này đã gây lo ngại cho nhiều cư dân mạng có thói quen tương tự.

"Thực ra, vấn đề không nằm ở việc leo cầu thang mà là ở phương pháp sai". Bác sĩ Kế Giang Bình, Phó khoa Chấn thương Y học Cổ truyền tại Trung tâm Dịch vụ Y tế Cộng đồng Ninh Ba (Trung Quốc), gần đây đã gặp nhiều bệnh nhân trẻ tuổi gặp vấn đề tương tự.

Linh, 28 tuổi, là một trong số họ. Để trông đẹp hơn khi mặc váy vào mùa hè, nữ nhân viên văn phòng này đã tự đặt ra cho mình một "quy tắc bất di bất dịch": mỗi ngày sau bữa trưa, cô ấy sẽ leo từ tầng một lên tầng 20 của tòa nhà văn phòng rồi đi thang máy xuống, tổng cộng hai lần. Cô ấy duy trì thói quen này trong vài tháng. Tuy nhiên, trong hai tuần qua, Linh bắt đầu cảm thấy khó chịu ở đầu gối: khi leo cầu thang cảm giác như có gì đó bị mắc kẹt, và khi xuống cầu thang cũng hơi đau. Thỉnh thoảng, đầu gối của cô cảm thấy yếu khi đứng dậy.

Sau khi hiểu rõ tình hình và hoàn tất việc khám xét, bác sĩ Kế xác định rằng Linh mắc phải chứng rối loạn khớp chè đùi điển hình, một chứng rối loạn chức năng khớp do đường trượt bất thường trong rãnh xương đùi gây ra. Bệnh chủ yếu biểu hiện bằng đau ở phía trước đầu gối, tiếng kêu lách tách hoặc kẹt khớp khi vận động, và thường gặp ở các vận động viên hoặc những người ngồi lâu.

"Khớp là một loại vật liệu tiêu hao không thể tái tạo; mỗi chút hao mòn đều làm giảm giá trị của chúng. Các loại bài tập khác nhau gây ra mức độ hao mòn khác nhau cho khớp", bác sĩ giải thích. Khi đi bộ trên mặt đất bằng phẳng, khớp gối chịu lực gấp khoảng 1,2-1,5 lần trọng lượng cơ thể; khi leo cầu thang, nó chịu lực gấp khoảng 3-4 lần; và khi xuống cầu thang, con số này có thể tăng lên gấp 5-6 lần.

Lấy Linh, nặng 55kg, làm ví dụ. Khi leo cầu thang, đầu gối của cô phải chịu lực tác động khoảng 200kg mỗi bước. Giả sử mỗi tầng có 10 bậc thang, đầu gối của cô ấy đã âm thầm chịu đựng hàng chục nghìn "cú đánh" nặng nề trong vài trăm ngày qua.

"Đặc biệt đối với những người thường xuyên không tập thể dục, việc đột ngột tham gia tập luyện cường độ cao có thể vô tình đẩy nhanh quá trình hao mòn khớp". bác sĩ Kế suy đoán. Ông cho rằng Linh, người thường xuyên ngồi lâu, có thể gặp các vấn đề như sức mạnh cơ tứ đầu và độ căng cơ gân kheo không đủ, làm giảm sự ổn định động học của khớp gối. Tập luyện quá sức kéo dài sẽ làm suy yếu các cơ và dây chằng xung quanh khớp gối. "Giống như xây nhà; nếu bạn tập trung vào việc thêm nhiều tầng trước khi móng nhà vững chắc, cuối cùng nó sẽ sụp đổ".

Do đó, bác sĩ khuyên Linh nên ngừng leo cầu thang mỗi ngày và thay đổi một số thói quen dễ bị bỏ qua gây hại cho đầu gối, chẳng hạn như ngồi xổm và quỳ gối khi lau nhà, ngồi khoanh chân lâu và đi giày cao gót. Những hành động này tưởng chừng bình thường, nhưng chúng sẽ làm tăng áp lực lên khớp xương bánh chè một cách âm thầm, khiến đầu gối "trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết".

"Nếu bạn đặc biệt thích leo cầu thang, ngoài việc ghi nhớ nguyên tắc tiến bộ từ từ, bạn cũng nên chú ý đến một vài chi tiết". Bác sĩ Kế không khuyến khích những người có cân nặng lớn sử dụng phương pháp này làm lựa chọn đầu tiên để giảm cân, bởi vì cân nặng càng lớn, tác động lên đầu gối sẽ càng tăng theo cấp số nhân.

Học tư thế đúng để tạo lực cũng rất quan trọng. Khi leo cầu thang, hãy đặt toàn bộ bàn chân xuống, đầu gối thẳng hàng với các ngón chân, hơi nghiêng người về phía trước và sử dụng cơ mông và cơ đùi sau để tạo lực, thay vì "gồng cứng" đầu gối. Ngoài ra, việc tăng cường sức mạnh cho cơ tứ đầu đùi cũng rất quan trọng, ví dụ như thông qua các bài tập ngồi dựa tường và nâng chân thẳng, để cải thiện sự ổn định của đầu gối.

Nếu bạn thường xuyên bị kẹt khớp, tiếng kêu lách tách, sưng tấy hoặc các triệu chứng tương tự khác, vui lòng đến gặp bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: Sohu