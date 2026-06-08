Báo động đỏ liên viện cứu nữ sinh 17 tuổi bị xe container cán qua đùi, nghẹn lòng câu hỏi đầu tiên khi tỉnh dậy: "Em trai con có sao không?"

Được biết, trước đó nữ sinh được mẹ chở bằng xe máy, em trai 5 tuổi ngồi giữa. Do va chạm với xe container chạy cùng chiều từ phía sau, ba mẹ con ngã xuống đường. Nữ sinh bị bánh xe cán qua vùng đùi phải và được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện.

Vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã tiếp nhận một trường hợp nữ sinh L.T.K.H. (17 tuổi, ngụ TPHCM) trong tình trạng đa chấn thương nguy kịch sau khi bị container cán qua đùi.

Được biết, trước đó H. được mẹ chở bằng xe máy, em trai 5 tuổi ngồi giữa. Do va chạm với xe container chạy cùng chiều từ phía sau, ba mẹ con ngã xuống đường. Nữ sinh bị bánh xe cán qua vùng đùi phải và được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện.

Khi nhập viện, H. trong tình trạng sốc mất máu nặng, da niêm nhợt, không đo được mạch và huyết áp. Các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương nghiêm trọng gồm gãy xương đùi phải, khung chậu, tổn thương cột sống thắt lưng, chấn thương ngực, bụng và dập nát phức tạp vùng tầng sinh môn.

Quy trình báo động đỏ liên viện ngay lập tức được kích hoạt với sự phối hợp của Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, hồi sức tích cực, truyền máu khẩn cấp và phẫu thuật nhiều lần.

Trẻ được chuyển nhanh đến phòng mổ và được các ê kíp phẫu thuật tiến hành mổ đánh giá tổn thương, cầm máu và xử lý tổn thương. (Ảnh: BV)

Trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện nữ sinh H. bị đứt tĩnh mạch thận trái gây chảy máu nghiêm trọng trong khoang sau phúc mạc. Để cứu tính mạng bệnh nhi, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ thận trái để cầm máu. Đồng thời, bệnh nhi được xử trí tổn thương khung chậu, dẫn lưu màng phổi, mở hậu môn tạm và xử lý nhiều vết thương dập nát phức tạp.

Do mất máu quá nhiều, bệnh nhi được truyền hơn 5,2 lít hồng cầu lắng, 2,4 lít huyết tương tươi đông lạnh, 16 đơn vị tiểu cầu đậm đặc, 12 túi kết tủa lạnh.

Sau 24 giờ hồi sức, tình trạng H. dần ổn định, huyết áp và mạch trở về giới hạn an toàn, không cần truyền máu thêm. Điều khiến các bác sĩ xúc động là khi vừa tỉnh lại, em đã hỏi ngay về tình trạng của người em trai đi cùng: "Em trai con có sao không?".

Trong vụ tai nạn, bé trai 5 tuổi bị xe cán qua bàn chân trái và đang tiếp tục được điều trị, chăm sóc vết thương. Theo các bác sĩ, đây là một trong những trường hợp đa chấn thương nặng, sốc mất máu nguy kịch được cấp cứu kịp thời nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa nhiều chuyên khoa và hệ thống báo động đỏ liên viện.

Sau 36 giờ điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần trẻ tỉnh tiếp xúc, được chuyển bệnh viện 115 điều trị tiếp. (Ảnh: BV)

Trước đó, lúc 8 giờ 35 phút ngày 02/06/2026, bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tiếp nhận một trường hợp trẻ L. T. Kh. H. (17 tuổi, nữ, ngụ ở phường Tây Thạnh, TPHCM). Khai thác bệnh sử ghi nhận trẻ được mẹ đi xe gắn máy chở trẻ ngồi sau và người em 5 tuổi ngồi giữa, bị xe container đi cùng chiều từ phía sau quẹt vào chân trẻ, 3 mẹ con ngã ra đường, trẻ té ngồi xuống mặt đường, xe cán qua phần đùi phải trẻ, được người dân xung quanh gọi xe cấp cứu 115 đưa vào bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. Mẹ của trẻ chỉ xay xát nhẹ.

Ngay khi thông tin được đăng tải trên page của Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, nhiều người đã bày tỏ cảm xúc cũng như share, comment bài. Ai cũng cảm thấy thương bé gái tuy đang bị tai nạn nặng nhưng khi tỉnh lại không nghĩ đến sức khỏe bản thân mà ngay lập tức hỏi đến người em của mình, sau khi biết mẹ mình chỉ xây xát nhẹ.

Bên cạnh đó còn là những lời tri ân bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã lấy lại sự sống cho các em. Cầu mong bình an và sức khoẻ đến với em, với gia đình em và toàn bộ đội ngũ y bác sĩ.

"Thương em quá! Đọc miêu tả mà xót hết lòng. Đội ngũ y bác sĩ nhà mình giỏi quá"...

"Con là em bé ngoan", "cầu mong em sớm bình phục, luôn bình an khỏe mạnh"...

"Thương quá, chúc cháu bé sớm hồi phục và sớm trở lại cuộc sống như bao bạn bè khác", "hy vọng bình an đến với gia đình, 2 cháu hồi phục trở về cuộc sống như các bạn".

Hay "Cảm ơn bác sĩ, đã lấy lại sự sống cho các em. Một đứa trẻ ngoan", "Cảm ơn y bác sĩ! Thật kỳ diệu!"…

Và như thế, một thứ 2 mới đón chào chúng ta bằng niềm tin yêu, hi vọng vào cuộc đời này!