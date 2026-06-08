Bé trai 5 tuổi "phổi trắng xóa", phải cấp cứu sau khi mẹ dùng kem chống nắng

Kem chống nắng nên là vật "bất ly thân" của mỗi người trong mùa hè. Tuy nhiên, chỉ vì dùng nó sai cách mà một người mẹ trẻ khiến con trai 5 tuổi vào thằng phòng cấp cứu.

Mùa hè là thời điểm tia UV đạt cường độ cao nhất trong năm. Đây cũng là lý do các bác sĩ da liễu luôn khuyến cáo mọi người sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài để giảm nguy cơ cháy nắng, sạm da, lão hóa sớm và tổn thương da do ánh nắng mặt trời.

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Trong những năm gần đây, kem chống nắng dạng xịt ngày càng được ưa chuộng nhờ sự tiện lợi, nhanh gọn và dễ sử dụng. Tuy nhiên, một sự cố vừa xảy ra tại Trung Quốc đang gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng ngay cả những sản phẩm quen thuộc, tiện lợi cũng có thể gây nguy hiểm nếu dùng sai cách.

Một bé trai 5 tuổi ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu sau khi hít phải kem chống nắng dạng xịt ở cự ly gần trong lúc mẹ sử dụng sản phẩm cho cả hai mẹ con. Kết quả chụp CT khiến nhiều người bất ngờ khi cho thấy hai lá phổi của đứa trẻ xuất hiện những mảng trắng lớn.

Bé trai ho dữ dội, khó thở sau khi hít phải kem chống nắng dạng xịt

Theo Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc, sau khi tiếp xúc với kem chống nắng dạng xịt, cậu bé bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường như ho khan liên tục, tức ngực và khó thở. Lo lắng trước tình trạng của con, gia đình lập tức đưa bé tới bệnh viện.

Bác sĩ Fan Peipei, chuyên gia cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy độ bão hòa oxy trong máu của bệnh nhi giảm xuống. Đáng chú ý hơn, hình ảnh CT phổi xuất hiện nhiều vùng trắng lan rộng ở cả hai lá phổi.

Hình ảnh CT phổi của bé trai sau khi dùng kem chống nắng

Theo bác sĩ Fan, nguyên nhân được xác định là viêm phổi hóa chất do hít phải các thành phần trong kem chống nắng dạng xịt. "Khi các dung môi hữu cơ trong sản phẩm đi vào phổi, chúng có thể gây phản ứng viêm. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như ho, thở khò khè, tức ngực hoặc khó thở" , bác sĩ giải thích.

May mắn là sau khi được điều trị kịp thời, tình trạng của bệnh nhi đã dần ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết nếu không được phát hiện sớm, viêm phổi hóa chất có thể tiến triển nặng và gây ảnh hưởng lớn đến hô hấp.

Điều gì khiến kem chống nắng dạng xịt trở nên nguy hiểm khi dùng sai cách?

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở bản thân kem chống nắng dạng xịt mà nằm ở việc hít phải lớp sương siêu mịn được tạo ra trong quá trình xịt.

Khác với kem chống nắng dạng kem hoặc sữa, sản phẩm dạng xịt tạo ra vô số hạt cực nhỏ lơ lửng trong không khí. Nếu người dùng, đặc biệt là trẻ em, vô tình hít phải ở khoảng cách gần, những hạt này có thể đi sâu xuống đường hô hấp.

Ông Liu Gangyong, Chủ tịch sáng lập Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Mỹ phẩm tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) giải thích, nhiều loại kem chống nắng dạng xịt chứa titan dioxide, kẽm oxit cùng các hoạt chất chống nắng hóa học.

Các hạt titan dioxide có kích thước rất nhỏ, thậm chí ở mức nano. Khi bị hít vào, chúng có thể đi tới tận phế nang và kích hoạt phản ứng miễn dịch quá mức tại phổi. Trong khi đó, một số hoạt chất chống nắng hóa học hoặc dung môi đi kèm cũng có thể gây kích ứng đường hô hấp nếu xâm nhập trực tiếp vào phổi.

Đó là lý do các trường hợp hít phải kem chống nắng dạng xịt có thể dẫn tới viêm phổi hóa chất hoặc viêm phổi dị ứng cấp tính. Nhất là với với đối tượng trẻ em hay người cao tuổi có miễn dịch yếu.

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Bác sĩ Li Li, Trưởng khoa Da liễu Bệnh viện Tây Trung Quốc thuộc Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc) cảnh báo, trẻ em có nguy cơ gặp tai nạn cao hơn người lớn vì hệ hô hấp vẫn đang trong quá trình phát triển. Ngoài ra, trẻ nhỏ thường khó chủ động nín thở hoặc tránh hít phải lớp sương được tạo ra khi xịt sản phẩm.

Từ năm 2024, cơ quan quản lý dược phẩm Trung Quốc đã khuyến cáo không nên sử dụng kem chống nắng dạng xịt cho trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ hoặc trẻ có cơ địa dị ứng.

Bác sĩ Li và bác sĩ Fan đều khuyến cáo, nếu cần chống nắng cho trẻ, cha mẹ nên ưu tiên các sản phẩm dạng kem hoặc dạng sữa. Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng dạng xịt, phụ huynh nên xịt sản phẩm ra lòng bàn tay trước rồi mới thoa lên da trẻ, thay vì xịt trực tiếp lên mặt hoặc cơ thể.

5 lưu ý quan trọng khi sử dụng kem chống nắng dạng xịt

Qua trường hợp bé trai 5 tuổi phải nhập viện vì hít phải kem chống nắng dạng xịt, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần ghi nhớ những nguyên tắc sau:

- Tốt nhất là không xịt trực tiếp lên mặt mà xịt vào lòng bàn tay rồi thoa lên da mặt.

- Khi xịt cần nhắm mắt, nín thở để tránh các hạt sương siêu nhỏ bay vào mũi, miệng và đường hô hấp.

- Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng, tránh phòng kín hoặc trong ô tô.

- Không xịt ở khoảng cách quá gần.

- Không để trẻ nhỏ tự sử dụng hoặc đứng gần vùng sương xịt.

Ngoài nguy cơ hít phải, kem chống nắng dạng xịt còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu sử dụng sai cách. Ông Zhang Jishuai, giảng viên chính trị tại Trạm Cứu hỏa và Cứu hộ Jiangyuan, thành phố Liuling, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), cho biết từng xảy ra một vụ tai nạn khi hai người xịt lượng lớn kem chống nắng trong ô tô đóng kín cửa. Một lúc sau, khi có người châm thuốc lá trong xe, hơi dung môi dễ cháy tích tụ đã bùng phát thành vụ nổ tức thì, khiến người lái bị bỏng nặng ở mặt và tay.

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Ông Zhang Fuqiang, lính cứu hỏa cấp hai tại Trạm Cứu hỏa và Cứu hộ đường Gongye Nam, Đội Cứu hỏa và Cứu hộ Thành Đô (Trung Quốc) cũng khuyến cáo, các sản phẩm dạng xịt cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Tuyệt đối không để chai xịt trong ô tô đỗ dưới trời nắng nóng, gần bếp, ổ cắm điện, bật lửa hoặc các nguồn nhiệt cao vì nhiệt độ tăng mạnh có thể làm bình giãn nở, rò rỉ, thậm chí phát nổ.

Như vậy, kem chống nắng dạng xịt vẫn là sản phẩm chống nắng hiệu quả nhưng phải sử dụng đúng hướng dẫn, một cách cẩn trọng.

Nguồn và ảnh: China CNR, CCTV, Finance Sina