Loại củ dân dã được ví như "nhân sâm người nghèo", nhiều người vẫn bỏ qua

Một loại củ quen thuộc trong gian bếp, nhưng ít ai biết rằng chỉ cần ăn một lát mỗi ngày cũng có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Gừng "nhân sâm bình dân" quen thuộc trong gian bếp Việt

Từ lâu, gừng đã không chỉ là một loại gia vị quen thuộc trong mỗi gian bếp Việt, mà còn được ví như "nhân sâm bình dân" nhờ những giá trị dược liệu quý giá. Không chỉ giúp món ăn thêm dậy mùi, ấm vị, gừng còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như phòng cảm lạnh, giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường đề kháng.

Trong y học cổ truyền lẫn ẩm thực châu Á, gừng luôn giữ một vị trí quan trọng. Các nghiên cứu hiện đại cũng đã xác nhận trong gừng chứa nhiều hoạt chất sinh học như gingerol và shogaol những hợp chất góp phần tạo nên hàng loạt tác dụng tích cực cho cơ thể.

Gừng là loại gia vị quen thuộc trong hầu hết gian bếp, nhưng ít người biết rằng chỉ một lát gừng nhỏ mỗi ngày cũng có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho cơ thể. Ảnh minh họa.

Trong gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học quan trọng, đặc biệt là gingerol một chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Theo Cleveland Clinic (Mỹ), những hoạt chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, đồng thời góp phần làm giảm phản ứng viêm trong cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên, giảm đầy bụng khó chịu

Một trong những công dụng rõ rệt nhất của gừng là hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Bác sĩ Roxanne B. Sukol chuyên gia y học dự phòng tại Mỹ cho biết gừng có khả năng kích thích nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn trong đường tiêu hóa.

Nhờ đó, gừng đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu hoặc buồn nôn.

Ảnh minh họa

Hỗ trợ ổn định đường huyết và giảm viêm mạn tính

Không chỉ tốt cho tiêu hóa, gừng còn được đánh giá cao trong việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm viêm kéo dài trong cơ thể. Chuyên gia dinh dưỡng Cynthia Sass cho biết hai yếu tố này có liên quan mật thiết đến nhiều bệnh lý phổ biến hiện nay như tiểu đường và tim mạch.

Việc sử dụng gừng thường xuyên với liều lượng hợp lý có thể góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể một cách bền vững.

"Cứu tinh" khi buồn nôn

Gừng từ lâu đã được biết đến như một giải pháp tự nhiên giúp giảm buồn nôn. Nhiều nghiên cứu cho thấy gừng có thể làm dịu các triệu chứng do say tàu xe, ốm nghén trong thai kỳ hoặc buồn nôn sau phẫu thuật.

Chỉ một lượng nhỏ gừng mỗi ngày cũng có thể giúp cải thiện rõ rệt cảm giác khó chịu này ở nhiều người.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Ở góc độ tim mạch, gừng cũng mang lại những tác động tích cực. Bác sĩ Andrew Freeman tại National Jewish Health nhận định rằng các thực phẩm giàu hợp chất chống viêm như gừng có thể giúp giảm cholesterol xấu và cải thiện chức năng mạch máu.

Nhờ đó, gừng góp phần hỗ trợ bảo vệ tim mạch và duy trì hệ tuần hoàn khỏe mạnh hơn theo thời gian.

"Kho dược tính" ẩn trong củ gừng

Gừng là loại cây thân thảo nhiệt đới, đồng thời là vị thuốc quen thuộc trong Đông y. Khi sử dụng đúng cách và hợp lý, gừng có thể trở thành một "trợ thủ" sức khỏe tự nhiên đáng giá.

Giữ ấm cơ thể, hỗ trợ phòng cảm lạnh

Theo y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, giúp làm ấm cơ thể từ bên trong, đặc biệt hữu ích trong những ngày thời tiết lạnh hoặc giao mùa. Bên cạnh đó, gừng còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, E, nhóm B, kali và chất xơ, góp phần tăng cường sức đề kháng.

Giảm đau tự nhiên

Các hoạt chất trong gừng được ghi nhận có khả năng hỗ trợ giảm đau đầu, đau khớp và đau bụng kinh, trở thành một giải pháp tự nhiên thay thế cho một số thuốc giảm đau nhẹ.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Gừng giúp kích thích tiết dịch tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột và hỗ trợ cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Đặc biệt, loại gia vị này rất hữu ích với người hay bị đầy hơi, khó tiêu hoặc buồn nôn do say tàu xe, thai nghén hay điều trị hóa chất.

Chống viêm, bảo vệ cơ thể

Gingerol và shogaol trong gừng có tác dụng chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm triệu chứng của các bệnh viêm mạn tính như viêm khớp dạng thấp, gout. Một số nghiên cứu còn cho thấy các hợp chất này có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh, làm chậm quá trình lão hóa não bộ.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Các nghiên cứu gần đây, trong đó có công bố trên Frontiers in Nutrition (2022), cho thấy gừng có tiềm năng giảm viêm thần kinh, từ đó hỗ trợ làm chậm suy giảm nhận thức và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi.

Những món ngon bài thuốc từ gừng

Không chỉ là vị thuốc, gừng còn là nguyên liệu tạo nên nhiều món ăn và thức uống vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Gừng non ngâm chua ngọt

Vị chua thanh, cay nhẹ và giòn giòn giúp kích thích vị giác, giảm cảm giác ngấy trong bữa ăn.

Trà gừng mật ong chanh

Sự hòa quyện giữa cay ấm của gừng, chua dịu của chanh và ngọt nhẹ của mật ong giúp làm dịu cổ họng, đặc biệt phù hợp khi giao mùa.

Trà gừng táo đỏ kỷ tử

Món trà thơm ấm, có màu sắc đẹp mắt, thường được dùng để giữ ấm cơ thể và hỗ trợ phục hồi khi bị cảm lạnh.

Cháo gừng hành giải cảm

Món ăn đơn giản nhưng hiệu quả, giúp làm ấm cơ thể, giảm mệt mỏi và hỗ trợ ra mồ hôi khi bị cảm.

Lưu ý khi sử dụng gừng:

Dù tốt cho sức khỏe, gừng không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi đối tượng.

Người có cơ địa nóng: nên hạn chế vì có thể gây khô miệng, táo bón hoặc nóng trong.

Người bị trào ngược dạ dày: dùng quá nhiều gừng có thể khiến triệu chứng nặng hơn.

Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt: chỉ nên dùng lượng vừa phải, tránh lạm dụng nếu có cơ địa nóng hoặc viêm phụ khoa.

Không dùng vào buổi tối: gừng có tính ấm, có thể khiến khó ngủ ở một số người.

Ngoài ra, cần tuyệt đối loại bỏ gừng đã bị mốc hoặc hư hỏng. Gừng mọc mầm vẫn có thể sử dụng, nhưng gừng bị nấm mốc có thể sinh độc tố gây hại cho sức khỏe.