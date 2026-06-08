Các bác sĩ chỉ rõ: 4 sai lầm mùa hè khiến máu “đặc lại”, dễ đột quỵ bất ngờ

Nhiều người cho rằng nhồi máu não chủ yếu xảy ra vào mùa đông. Thực tế, mùa hè nắng nóng cũng là thời điểm nguy cơ đột quỵ gia tăng, đặc biệt với người có bệnh nền tim mạch, huyết áp.

Vì sao mùa hè làm tăng nguy cơ nhồi máu não?

Những ngày gần đây, nhiều khu vực ghi nhận nền nhiệt cao, thậm chí có nơi vượt ngưỡng cảnh báo nắng nóng. Nhiệt độ cao kéo dài tạo áp lực lớn lên hệ tim mạch và toàn bộ cơ thể. Các chuyên gia cho biết, nguy cơ nhồi máu não trong mùa hè thường đến từ 4 nguyên nhân chính:

Thứ nhất, khi trời nóng, cơ thể tăng cường tản nhiệt qua da khiến mạch máu ngoại vi giãn ra. Điều này làm giảm lượng máu trở về tim, dễ gây mất cân bằng tuần hoàn, đặc biệt nguy hiểm với người có tiền sử tim mạch.

Thứ hai, tình trạng đổ mồ hôi nhiều khiến cơ thể mất nước. Nếu không bổ sung kịp thời, máu sẽ trở nên “đặc” hơn, lưu thông chậm lại, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông – yếu tố trực tiếp gây nhồi máu não.

Thứ ba, thói quen tiêu thụ nhiều đồ lạnh, bia rượu, đồ nướng trong mùa hè có thể gây rối loạn tiêu hóa, dẫn đến mất cân bằng điện giải (natri, kali). Tình trạng này ảnh hưởng đến hoạt động tim mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Thứ tư, nhiệt độ cao khiến mạch máu toàn thân giãn nở. Để duy trì lượng máu lên não, cơ thể phải điều chỉnh co mạch phản xạ, dễ làm mất ổn định huyết động và có thể kích hoạt đột quỵ trong trường hợp nặng.

Những nhóm cần đặc biệt cảnh giác

Một số đối tượng có nguy cơ cao cần theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong mùa hè:

- Người trên 65 tuổi, khả năng điều hòa thân nhiệt kém, thường kèm bệnh mạn tính

- Người bị hẹp động mạch vành trên 70%, dự trữ mạch máu thấp

- Bệnh nhân suy tim, chức năng bơm máu suy giảm

- Người tăng huyết áp chưa kiểm soát tốt, dễ biến động huyết áp, đặc biệt về đêm

4 dấu hiệu cảnh báo đột quỵ có thể xuất hiện khi ngủ

Ban đêm là thời điểm huyết áp và nhịp tim có xu hướng giảm, làm lưu lượng máu chậm lại. Với người có xơ vữa động mạch hoặc độ nhớt máu cao, nguy cơ đột quỵ có thể tăng lên.

Cần đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện các dấu hiệu sau:

- Tê bì tay chân: Xảy ra ngay cả khi không bị đè ép, có thể liên quan đến tình trạng tắc nghẽn mạch máu

- Chảy nước dãi một bên: Dấu hiệu nghi ngờ liệt mặt trung ương do tổn thương não

- Chóng mặt, đau đầu: Xuất hiện đột ngột, không rõ nguyên nhân, có thể do thiếu máu não

- Suy giảm thị lực tạm thời: Nhìn mờ hoặc tối mắt thoáng qua, liên quan đến thiếu máu võng mạc

Nếu nhận thấy cơ thể có các triệu chứng này lặp lại hoặc xuất hiện bất thường, bạn cần đi khám sớm để được chẩn đoán kịp thời.

Làm gì để phòng ngừa nhồi máu não trong mùa hè?

Để giảm nguy cơ đột quỵ trong thời tiết nắng nóng, cần chú ý:

- Hạn chế chênh lệch nhiệt độ đột ngột: Tránh ra ngoài vào khung giờ nắng gắt (10h–16h), không vào phòng lạnh ngay khi vừa ở ngoài trời nóng

- Bổ sung nước hợp lý: Uống nước đều đặn, từng ngụm nhỏ; người khỏe mạnh nên duy trì khoảng 2 lít nước mỗi ngày

- Duy trì chế độ ăn lành mạnh: Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, tăng cường rau xanh, trái cây, đậu nành, cá và thịt trắng

Nhồi máu não không chỉ là bệnh của mùa đông. Trong điều kiện thời tiết cực đoan như hiện nay, việc chủ động phòng ngừa vào mùa hè là đặc biệt cần thiết, nhất là với những người có nguy cơ cao về tim mạch.