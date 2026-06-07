Cô gái 17 tuổi chảy hơn 2 lít máu, vỡ hoàng thể nguy hiểm chỉ vì 1 việc nhiều người thích làm khi tắm

Điều nguy hiểm là tình trạng cấp cứu phụ khoa nguy hiểm cô gái trẻ này gặp phải rất phổ biến nhưng nhiều chị em... chưa nghe tên bao giờ. Rất dễ nhầm lẫn với đau bụng kinh hoặc đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa.

Tắm rửa là khoảng thời gian thư giãn nhất sau một ngày dài mệt mỏi. Nhiều người có thói quen dùng bông tắm hoặc kỳ cọ, chà xát thật mạnh để làm sạch da hoặc mát xa giảm mỡ khi tắm. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này lại vừa đẩy một cô gái trẻ vào phòng cấp cứu trong tình trạng vỡ hoàng thể, đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Mới đây, một bệnh viện tại Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc) đã tiếp nhận bệnh nhân nữ 17 tuổi tên Xiao Zou nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, khi đang tắm tại phòng tắm ký túc xá của trường, nữ sinh này đã dùng tay xoa và chà xát quá mạnh vào vùng bụng dưới. Ngay khi bước ra khỏi phòng tắm, cô cảm thấy vùng bụng dưới bên phải xuất hiện cơn đau nhói dữ dội.

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Ban đầu, Xiao Zou chỉ nghĩ đây là cơn đau bụng kinh thông thường nên cố chịu đựng và nằm truyền miên trên giường ký túc xá. Thế nhưng, cơn đau không hề thuyên giảm mà ngày càng trở nên kinh hoàng hơn. Cô gái trẻ bắt đầu rơi vào trạng thái chóng mặt, tim đập nhanh liên tục, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn và nôn mửa. Thấy tình trạng nguy kịch của nữ sinh, các bạn cùng phòng đã lập tức thông báo cho giáo viên quản lý. Ban quản lý lý túc xá đã có mặt ngay sau đó và nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, kết quả siêu âm và thăm khám khiến các bác sĩ rùng mình. Khoang bụng của Xiao Zou tràn ngập một lượng dịch khổng lồ. Bác sĩ chẩn đoán cô bị vỡ hoàng thể (hay còn gọi là thể vàng) dẫn đến xuất huyết nội nghiêm trọng.

Lượng máu chảy ồ ạt từ nang hoàng thể bị vỡ vào ổ bụng của bệnh nhân lên tới hơn 2000ml (hơn 2 lít máu). Đây là con số cực kỳ nguy hiểm ngay cả với người trưởng thành. Nếu chậm trễ trong việc phẫu thuật, bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong do sốc mất máu cấp. Các bác sĩ đã phải tiến hành mổ khẩn cấp để hút máu tụ, sửa chữa thể vàng bị tổn thương và cầm máu. May mắn thay, do được đưa đến bệnh viện kịp thời, Xiao Zou hiện đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Cảnh báo những hành động dễ gây vỡ hoàng thể

Nhiều cô gái thường chủ quan với những cơn đau bụng dưới và hoàn toàn mù mờ về khái niệm vỡ hoàng thể. Thực tế, đây là một trong những cấp cứu phụ khoa nguy hiểm nhưng rất dễ bị bỏ qua.

Trong một chu kỳ kinh nguyệt bình thường, buồng trứng của phụ nữ sẽ phóng thích một quả trứng mỗi tháng. Cấu trúc bao bọc và nuôi dưỡng quả trứng này được gọi là nang trứng. Sau khi trứng rụng, phần vỏ nang còn lại sẽ biến đổi thành một tuyến tạm thời gọi là thể vàng (hoàng thể).

Để thực hiện chức năng sinh lý, hoàng thể được bao bọc bởi một mạng lưới mạch máu nhỏ vô cùng phong phú và dày đặc. Chính vì cấu trúc mỏng manh như một quả bong bóng chứa đầy máu, hoàng thể rất dễ bị tổn thương. Nếu thể vàng phát triển quá lớn hoặc hình thành u nang, các mạch máu này có thể tự phát vỡ ra mà không cần tác động, hoặc vỡ tung chỉ sau một va chạm rất nhỏ từ bên ngoài. Nguy cơ này sẽ tăng vọt nếu nữ giới có tiền sử cao huyết áp hoặc bị rối loạn đông máu.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, khoảng thời gian một tuần trước khi có kinh nguyệt là giai đoạn hoàng thể phát triển đỉnh điểm về kích thước và chứa nhiều máu nhất. Đây chính là "giai đoạn đỏ" có nguy cơ vỡ cao nhất mà chị em cần đặc biệt lưu ý bảo vệ vùng bụng.

Để ngăn ngừa tai nạn vỡ hoàng thể nguy hiểm đến tính mạng, phái đẹp cần tuyệt đối tránh xa những tác động tiêu cực sau trong những ngày nhạy cảm:

- Tác động lực mạnh lên vùng bụng: Thói quen chà xát, xoa bóp bụng quá mạnh khi tắm, hoặc vô tình để vật nặng va đập vào bụng dưới có thể làm nổ tung nang hoàng thể.

Ảnh minh họa

- Giao hợp thô bạo: Khi quan hệ tình dục, các cơ quan sinh sản của phụ nữ ở trạng thái giãn nở và sung huyết mạnh. Sự co thắt cơ khi đạt cực khoái kết hợp với áp lực va đập mạnh từ bạn đời là nguyên nhân hàng đầu gây vỡ hoàng thể ở người trẻ.

- Tập thể dục gắng sức: Các bộ môn cường độ cao như chạy nước rút, nhảy dây, tập HIIT hoặc mang vác vật nặng trong tuần cuối của chu kỳ kinh nguyệt cần phải được hạn chế tối đa.

- Để cơ thể bị táo bón nặng: Việc rặn quá mạnh khi đi vệ sinh làm tăng áp lực đột ngột lên khoang bụng, gián tiếp ép vỡ nang hoàng thể. Chị em nên ăn nhiều rau xanh, trái cây để duy trì nhu động ruột đều đặn.

Vỡ hoàng thể có các triệu chứng rất dễ nhầm lẫn với đau ruột thừa hoặc đau bụng kinh. Nếu nhận thấy vùng bụng dưới đau nhói đột ngột sau khi vận động mạnh, tắm rửa hoặc quan hệ tình dục, đi kèm dấu hiệu chóng mặt, vã mồ hôi, phái đẹp cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra, tuyệt đối không tự ý uống thuốc giảm đau tại nhà.

Nguồn và ảnh: QQ, Sohu, China Times