Đây là ly nước uống hoàn hảo cho những ngày hè nóng đỉnh điểm, giúp giải khát tuyệt vời

Thưởng thức một ly vào một buổi chiều hè nóng nực hoặc sau một ngày làm việc bên ngoài về, cái nóng sẽ tan biến ngay lập tức, mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái.

Khi mùa hè đến, thời tiết càng ngày càng nóng nực. Dù là người lao động tay chân hay người làm việc trong văn phòng, tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng rất nhiều của thời tiết nắng nóng. Hầu hết chúng ta đều rất dễ bị khô miệng, cáu gắt, mệt mỏi và nghẹt mũi.

Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn một công thức giải khát rất hiệu quả và hợp để uống trong mùa hè: Nước mận chua. Không cần công nghệ hiện đại hay các nguyên liệu cầu kỳ, chỉ cần 8 nguyên liệu tự nhiên, an toàn thực phẩm được nấu nhỏ lửa để tạo ra một thức uống có hương vị chua ngọt, thơm phức và sảng khoái, giúp giải khát, làm mát cơ thể giúp xua tan cái nóng mùa hè. Đây là thức uống hoàn hảo cho những ngày hè nóng đỉnh điểm.

Nguyên liệu làm món nước mận chua ngọt giúp giải nhiệt

40g mận khô, 15g quả táo gai khô, 10g vỏ quýt khô, 4g rễ cam thảo, 30g quả la hán, 10g lá sen khô, 5 bông hoa cúc, 4g hoa mộc khô, 50g đường phèn (có thể điều chỉnh độ ngọt).

Cách nấu món nước mận chua ngọt giúp giải nhiệt

Bước 1: Rửa sạch các nguyên liệu khô bao gồm táo gai, mận khô, vỏ quýt khô, cam thảo và lá sen qua vài lần nước để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất bám trên bề mặt. Bạn không cần phải ngâm các nguyên liệu. Sau khi rửa các nguyên liệu xong thì cho vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ vào, bật bếp và đun ở lửa vừa cho đến khi sôi. Ngay lập tức vớt tất cả nguyên liệu ra và để ráo nước. Bước này rất quan trọng vì nếu không thức uống của bạn sẽ có vị đắng và chua khó chịu.

Bước 2: Sau đó bạn cho các nguyên liệu vừa chần xong vào nồi, thêm quả la hán, hoa cúc và hoa mộc. Sau đó thêm khoảng 2.5 lít nước tinh khiết hoặc nước lọc, đậy nắp và đun sôi trên lửa lớn. Khi sôi, lập tức giảm lửa xuống mức nhỏ nhất và nấu trong 30 phút. Cuối cùng bạn thêm lượng đường phèn vừa phải (tuỳ theo khẩu vị), khuấy đều cho tan hoàn toàn, sau đó tắt bếp.

Nước ép mận ngon hơn khi uống lạnh. Sau khi nguội, bạn hãy đổ vào bình và để trong tủ lạnh. Sau khoảng 30 phút là đã có thức uống giải khát tuyệt vời. Thưởng thức một ly vào một buổi chiều hè nóng nực hoặc sau một ngày làm việc bên ngoài về, cái nóng sẽ tan biến ngay lập tức, mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái. Thức uống này lành mạnh và dễ chịu hơn nhiều so với các loại nước ép đóng chai bán sẵn!

Chúc bạn thành công với thức uống giải khát này nhé!