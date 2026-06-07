6 loại đồ uống "bơm" collagen vào da, uống mỗi ngụm là một lần da thêm căng bóng, mịn màng, trẻ hóa từ bên trong

Bạn có bao giờ thắc mắc, những người có làn da "mọng" collagen, trẻ hơn tuổi thật thường uống gì hàng ngày hay không?

Mùa hè luôn là khoảng thời gian khắc nghiệt với làn da. Nắng gắt, tia UV, nhiệt độ cao cùng tình trạng mất nước kéo dài khiến collagen trong da bị phá hủy nhanh hơn bình thường. Hệ quả là da dễ khô ráp, xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn sớm và mất dần độ đàn hồi.

Không ít người chi tiền cho các sản phẩm bổ sung collagen nhưng lại bỏ qua một điều rất đơn giản: những gì chúng ta uống mỗi ngày cũng có thể tác động trực tiếp đến quá trình sản sinh và bảo vệ collagen tự nhiên của cơ thể.

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Theo bác sĩ da liễu Rachel Nazarian tại New York (Mỹ), một số loại đồ uống quen thuộc có thể giúp làn da được cấp nước tốt hơn, chống oxy hóa hiệu quả hơn và hỗ trợ duy trì cấu trúc collagen khỏe mạnh từ bên trong. Đây cũng là lý do bà xây dựng một “thực đơn đồ uống 24 giờ” dành riêng cho làn da với 6 loại đồ uống sau đây:

1. Nước lọc

Nhiều người bất ngờ khi nước lọc đứng đầu danh sách này. Tuy nhiên, nếu thiếu nước, mọi nỗ lực chăm sóc da khác gần như đều bị giảm hiệu quả. Collagen giống như bộ khung nâng đỡ làn da. Muốn bộ khung đó hoạt động tốt, các tế bào da cần được cung cấp đủ nước. Khi cơ thể mất nước, da sẽ trở nên khô, sần sùi, thiếu sức sống và các nếp nhăn nhỏ cũng hiện rõ hơn.

Bên cạnh đó, nước còn giúp vận chuyển oxy và dưỡng chất đến tế bào da, hỗ trợ quá trình tái tạo tự nhiên diễn ra thuận lợi hơn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng vào mùa hè khi cơ thể liên tục thất thoát nước qua mồ hôi.

Bạn nên uống khoảng 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Thay vì đợi khát mới uống, hãy chia đều lượng nước trong ngày để da luôn được cấp ẩm liên tục.

2. Sinh tố cải xoăn

Nếu phải chọn một loại đồ uống có khả năng hỗ trợ collagen nổi bật nhất thì sinh tố cải xoăn là ứng viên rất đáng chú ý.

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Loại rau này chứa lượng vitamin C dồi dào. Đây là dưỡng chất đóng vai trò then chốt trong quá trình tổng hợp collagen. Nói cách khác, cơ thể sẽ gặp khó khăn trong việc sản xuất collagen nếu không được cung cấp đủ vitamin C.

Ngoài ra, cải xoăn còn giàu beta carotene, vitamin A cùng nhiều chất chống oxy hóa mạnh. Những hoạt chất này giúp bảo vệ tế bào da trước tác động của tia UV và các gốc tự do, hai yếu tố khiến collagen bị phá hủy nhanh hơn.

Một ly sinh tố cải xoăn kết hợp táo, dưa chuột và chanh vào buổi sáng không chỉ giúp giải nhiệt mà còn hỗ trợ da duy trì độ săn chắc và tươi sáng. Để giữ được nhiều dưỡng chất nhất, nên uống ngay sau khi xay thay vì để quá lâu.

3. Sữa đậu nành

Sữa đậu nành từ lâu đã được xem là thức uống thân thiện với làn da, đặc biệt là phụ nữ. Theo bác sĩ Rachel Nazarian, đậu nành chứa isoflavone, hợp chất thực vật được cho là có khả năng hỗ trợ bảo vệ collagen trước tác động của quá trình lão hóa. Một số nghiên cứu còn cho thấy isoflavone có thể giúp hạn chế sự hình thành nếp nhăn liên quan đến ánh nắng mặt trời.

Không chỉ vậy, sữa đậu nành còn cung cấp protein thực vật chất lượng cao. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng để cơ thể tổng hợp collagen mới và tái tạo các mô da bị tổn thương. Đối với những người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng hoặc có dấu hiệu da bắt đầu chảy xệ, sữa đậu nành có thể là lựa chọn đáng cân nhắc trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Tuy nhiên, nên ưu tiên sữa đậu nành không đường hoặc ít đường. Việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể thúc đẩy quá trình glycation, làm các sợi collagen bị tổn thương và già hóa nhanh hơn.

4. Trà xanh

Mùa hè cũng là mùa các gốc tự do hoạt động mạnh nhất dưới tác động của tia UV. Đây là một trong những nguyên nhân khiến collagen suy giảm nhanh chóng. Trà xanh được đánh giá cao nhờ hàm lượng catechin và polyphenol dồi dào. Những chất chống oxy hóa này giúp trung hòa gốc tự do, từ đó hạn chế tổn thương đối với collagen và tế bào da.

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Bên cạnh khả năng chống lão hóa, trà xanh còn có tác dụng làm dịu tình trạng viêm, hỗ trợ phục hồi những tổn thương da do ánh nắng gây ra và giúp làn da trông tươi tắn hơn.

Một đến hai tách trà xanh mỗi ngày là lượng phù hợp cho đa số người trưởng thành. Lưu ý không nên uống trà quá đặc hoặc uống quá sát giờ ngủ vì caffeine có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

5. Nước ép lựu

Nếu collagen là "khung chống đỡ" của làn da thì nước ép lựu chính là một trong những thức uống giúp bảo vệ và củng cố bộ khung đó. Lựu chứa lượng polyphenol và chất chống oxy hóa rất cao. Những hoạt chất này giúp giảm tác động của các gốc tự do, vốn là nguyên nhân khiến collagen bị đứt gãy và da nhanh lão hóa.

Điều đặc biệt là các nghiên cứu cho thấy những hợp chất trong quả lựu có thể hỗ trợ hoạt động của nguyên bào sợi, nhóm tế bào chịu trách nhiệm sản xuất collagen trong da. Nhờ đó, làn da có cơ hội duy trì độ đàn hồi tốt hơn và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Ngoài ra, vitamin C trong lựu cũng góp phần thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen tự nhiên của cơ thể.

Để nhận được nhiều lợi ích nhất, nên chọn nước ép lựu nguyên chất thay vì các sản phẩm chứa nhiều đường bổ sung.

6. Nước dưa chuột

Kết thúc một ngày hè bằng một ly nước dưa chuột có thể là món quà tuyệt vời dành cho làn da. Dưa chuột chứa tới khoảng 90% là nước nên có khả năng hỗ trợ cấp ẩm hiệu quả từ bên trong. Khi làn da được cấp nước đầy đủ, các sợi collagen cũng hoạt động trong môi trường thuận lợi hơn, giúp da duy trì vẻ căng mọng tự nhiên.

Ngoài nước, dưa chuột còn cung cấp magie, kali và nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, hỗ trợ làm dịu làn da đang chịu tác động từ nắng nóng. Đây là loại đồ uống đặc biệt phù hợp vào buổi tối hoặc sau khi vận động ngoài trời trong những ngày thời tiết oi bức.

Tuy nhiên, nước dưa chuột không thể thay thế hoàn toàn nước lọc. Hãy xem đây là thức uống bổ sung giúp đa dạng nguồn dưỡng chất cho cơ thể.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Rachel Nazarian nhấn mạnh, collagen không thể được duy trì chỉ bằng một loại thực phẩm hay một viên uống duy nhất. Điều quan trọng hơn là tạo ra môi trường thuận lợi để cơ thể tự sản xuất và bảo vệ lượng collagen sẵn có. Uống đủ nước, bổ sung vitamin C, protein, các chất chống oxy hóa cùng việc hạn chế đường, ngủ đủ giấc và chống nắng đúng cách mới là nền tảng giúp làn da duy trì vẻ căng bóng lâu dài.

Một ly nước lọc, một cốc sinh tố cải xoăn, sữa đậu nành, trà xanh, nước ép lựu hay nước dưa chuột có thể không tạo ra phép màu chỉ sau một đêm. Nhưng khi được duy trì đều đặn, chúng sẽ trở thành những “trợ thủ” âm thầm giúp bảo vệ collagen, làm chậm quá trình lão hóa và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong suốt mùa hè.

Nguồn và ảnh: Women's Health, Top Beauty, Eat This