Việt Nam có 1 loại lá tốt ngang "kem chống nắng tự nhiên", cực giàu collagen mọc đầy vườn: Biết dùng còn giúp ngủ ngon, bổ xương khớp

Loại lá này còn được ví như "nhân sâm của người nghèo".

Mùa hè, nhiều người thường tìm đến những cốc nước rau má mát lạnh để giải nhiệt. Thế nhưng ít ai biết rằng, loại lá mọc đầy vườn, bờ ruộng này không chỉ giúp thanh nhiệt mà còn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của tia UV, kích thích sản sinh collagen, an thần và chăm sóc sức khỏe xương khớp.

Rau má được ví như "kem chống nắng tự nhiên"

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, rau má chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa như flavonoid, polyphenol cùng các hợp chất triterpenoid, có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào da trước tác động của tia cực tím (tia UV).

Một số nghiên cứu còn cho thấy, các hoạt chất trong rau má giúp giảm tình trạng viêm và tổn thương da do ánh nắng mặt trời gây ra. Vì vậy, loại lá này được ví như một dạng "kem chống nắng tự nhiên" từ bên trong cơ thể.

Tất nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rau má không thể thay thế kem chống nắng. DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, việc uống nước rau má chỉ đóng vai trò hỗ trợ tăng cường khả năng chống oxy hóa và bảo vệ da; còn việc che chắn và sử dụng kem chống nắng vẫn là điều bắt buộc khi ra ngoài trời nắng.

Rau má chứa thành phần kích thích tăng sinh collagen, giúp da chậm lão hóa

Một trong những lý do khiến rau má xuất hiện ngày càng nhiều trong các sản phẩm chăm sóc da là nhờ chứa asiaticoside, madecassoside và các hoạt chất thuộc nhóm triterpenoid.

Theo DS Khuê Vũ, những hoạt chất này có khả năng kích thích nguyên bào sợi sản xuất collagen, từ đó hỗ trợ quá trình tái tạo mô liên kết, giúp da săn chắc hơn, giảm tình trạng da chùng nhão và hạn chế hình thành nếp nhăn.

Ngoài ra, rau má còn giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến collagen trong cơ thể bị phá hủy nhanh hơn theo tuổi tác. Dùng rau má thường xuyên, đúng cách giúp da tăng sinh collagen hiệu quả.

Ăn rau má hỗ trợ an thần, giúp ngủ ngon hơn

Không chỉ tốt cho làn da, rau má còn được xem là loại thảo dược giúp thư giãn thần kinh.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng ( Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), m ột số hoạt chất trong rau má có khả năng hỗ trợ làm dịu hệ thần kinh trung ương, giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đây cũng là lý do trong y học cổ truyền, rau má thường được sử dụng như một vị thuốc an thần.

Với những người thường xuyên mất ngủ do căng thẳng công việc, một ly nước rau má vào buổi chiều có thể giúp cơ thể thư giãn hơn, từ đó dễ đi vào giấc ngủ vào ban đêm.

Rau má giúp giảm đau nhức, hỗ trợ xương khớp khỏe mạnh

Một công dụng ít được biết đến của rau má là hỗ trợ sức khỏe xương khớp.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, rau má chứa nhiều khoáng chất như canxi, magie cùng các hợp chất chống viêm tự nhiên giúp hỗ trợ giảm đau nhức cơ xương khớp, đồng thời góp phần cải thiện quá trình phục hồi mô liên kết.

Các hoạt chất chống viêm trong rau má còn giúp hạn chế tổn thương mô do phản ứng viêm kéo dài, đặc biệt hữu ích với người thường xuyên đau mỏi vai gáy hoặc đau nhức khớp khi thời tiết thay đổi.

Loạt lợi ích khác khiến rau má được ví như “nhân sâm bình dân”

Bên cạnh các công dụng nổi bật kể trên, rau má còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý:

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Đây là công dụng quen thuộc nhất của rau má. Loại lá này có tính mát, giúp hỗ trợ thanh nhiệt, lợi tiểu và làm dịu cảm giác nóng trong người, đặc biệt trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Hỗ trợ tuần hoàn máu

Một số hoạt chất trong rau má giúp tăng cường lưu thông máu ở hệ vi mạch, từ đó hỗ trợ quá trình vận chuyển oxy và dưỡng chất đến các mô trong cơ thể.

Làm lành vết thương

Rau má từ lâu đã được ứng dụng trong các sản phẩm trị sẹo nhờ khả năng kích thích tái tạo mô và thúc đẩy sản sinh collagen. Điều này giúp vết thương phục hồi nhanh hơn và hạn chế hình thành sẹo xấu.

Hỗ trợ giảm mụn, làm dịu da

Nhờ đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn tự nhiên, rau má có thể giúp làm dịu vùng da kích ứng, giảm đỏ và hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn viêm.

Chống oxy hóa, làm chậm lão hóa

Flavonoid, beta-caroten và nhiều hợp chất chống oxy hóa trong rau má giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, từ đó hỗ trợ bảo vệ tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Uống nước rau má mùa hè thế nào để không phản tác dụng?

Dù tốt nhưng rau má không phải thức uống càng dùng nhiều càng có lợi. Các chuyên gia khuyến cáo:

Không nên uống quá nhiều mỗi ngày. Lượng hợp lý thường khoảng 1 ly (200 - 300ml) mỗi ngày hoặc vài lần mỗi tuần.

Không nên uống thay nước lọc suốt cả ngày vì có thể gây lạnh bụng, đầy hơi hoặc rối loạn tiêu hóa ở người cơ địa yếu.

Người huyết áp thấp cần thận trọng vì rau má có thể khiến cơ thể mệt mỏi, chóng mặt nếu sử dụng quá nhiều.

Phụ nữ mang thai, người mắc bệnh gan hoặc đang sử dụng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Nên ưu tiên rau má tươi sạch, rửa kỹ và dùng trong ngày để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc tồn dư hóa chất.

Một ly rau má mát lạnh có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn giữa mùa hè oi bức. Nhưng giá trị lớn nhất của loại lá này không nằm ở cảm giác giải khát tức thời, mà ở khả năng âm thầm hỗ trợ làn da, hệ thần kinh, xương khớp và sức khỏe tổng thể. Hãy sử dụng đúng cách, điều độ và cơ thể sẽ biết ơn bạn!

