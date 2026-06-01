Việt Nam có 1 loại lá là "kem chống nắng tự nhiên", chống rụng tóc, kích thích tóc con mọc tua tủa: Uống đúng còn ngăn ngừa ung thư, bảo vệ tim mạch

Từ Bắc vào Nam, nơi nào nước ta cũng trồng được loại lá này.

Nhắc đến trà xanh, nhiều người thường nghĩ ngay đến một loại thức uống giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Thế nhưng ít ai biết rằng những lá trà xanh quen thuộc còn được xem là "người bạn thân" của mái tóc và làn da nhờ chứa lượng lớn chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Không chỉ giúp giảm rụng tóc, hỗ trợ kích thích tóc con phát triển, trà xanh còn được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng giúp làn da tăng sức đề kháng trước tác hại của tia UV khi được sử dụng đều đặn.

Trà xanh chứa hoạt chất được ví như "khắc tinh" của rụng tóc

Trà xanh được làm từ lá cây chè tươi, giàu polyphenol và catechin. Trong đó, nổi bật nhất là EGCG (Epigallocatechin Gallate), một chất chống oxy hóa rất mạnh.

Theo trang Healthshot , EGCG có thể tác động đến chu kỳ phát triển của nang tóc, giúp kéo dài giai đoạn tăng trưởng của tóc, đồng thời hạn chế những yếu tố gây teo nang tóc dẫn đến rụng tóc. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Hàn Quốc còn ghi nhận EGCG có khả năng thúc đẩy sự phát triển của tế bào nang tóc trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Nói đơn giản hơn, hoạt chất này giống như một "liều dinh dưỡng" giúp nang tóc khỏe hơn, từ đó giảm tình trạng tóc gãy rụng và tạo điều kiện thuận lợi cho tóc mới mọc lên.

Vì sao uống trà xanh có thể giúp tóc mọc khỏe hơn?

Một trong những nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc là stress oxy hóa. Đây là tình trạng các gốc tự do tấn công tế bào, làm suy yếu nang tóc và đẩy nhanh quá trình lão hóa da đầu.

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, trà xanh giúp trung hòa các gốc tự do, giảm viêm và bảo vệ tế bào nang tóc khỏi tổn thương.

Ngoài ra, việc uống trà xanh điều độ còn giúp cải thiện tuần hoàn máu. Khi máu lưu thông tốt hơn, nang tóc nhận được nhiều oxy và dưỡng chất hơn, tạo môi trường thuận lợi cho tóc phát triển.

Nhiều người sau một thời gian duy trì thói quen uống trà xanh kết hợp chế độ sinh hoạt lành mạnh nhận thấy tóc giảm rụng, chân tóc chắc khỏe hơn và xuất hiện nhiều tóc con ở vùng tóc thưa.

Bất ngờ với công dụng hỗ trợ chống nắng từ bên trong

Ít người biết rằng trà xanh còn được nhiều nhà khoa học nghiên cứu vì khả năng bảo vệ làn da trước tác hại của ánh nắng mặt trời.

Theo các nghiên cứu chia sẻ trên Healthline, EGCG và các polyphenol trong trà xanh có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và làm giảm tổn thương do tia UV gây ra trên da. Các hoạt chất này giúp hạn chế quá trình hình thành các gốc tự do - thủ phạm khiến da sạm màu, lão hóa sớm và xuất hiện nếp nhăn.

Một phân tích tổng hợp nhiều nghiên cứu trên người cho thấy, việc bổ sung catechin từ trà xanh thường xuyên có liên quan đến việc giảm mức độ đỏ da và phản ứng viêm sau khi tiếp xúc với tia cực tím.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng trà xanh không thể thay thế kem chống nắng. Một thử nghiệm lâm sàng cho thấy, uống catechin trà xanh không đủ để bảo vệ da khỏi những tổn thương DNA trực tiếp khi tiếp xúc với cường độ tia UV cao.

Nói cách khác, trà xanh có thể được xem là một "lá chắn phụ" giúp tăng cường khả năng chống chịu của da từ bên trong. Tất nhiên, bạn vẫn cần kết hợp với kem chống nắng, quần áo chống nắng và các biện pháp bảo vệ da khác như viên uống chống nắng.

Uống trà xanh thế nào để nhận được nhiều lợi ích?

Để tận dụng tối đa các hoạt chất có lợi trong trà xanh, PGS.TS Bùi Đình Toán (Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng) khuyên chúng ta:

Uống từ 2-4 cốc trà xanh mỗi ngày.

Không uống khi bụng đói.

Hạn chế uống quá đặc hoặc quá nhiều vào buổi tối vì có thể gây mất ngủ.

Nên pha bằng nước khoảng 70-80 độ C để giữ được lượng catechin và EGCG.

Ngoài việc uống, bạn cũng có thể dùng nước trà xanh đã để nguội để gội đầu hoặc xịt nhẹ lên da đầu sau khi làm sạch. Cách này giúp giảm dầu thừa, làm dịu da đầu và hỗ trợ môi trường phát triển của tóc.

Không chỉ tốt cho tóc và da

Bên cạnh khả năng hỗ trợ giảm rụng tóc và chống nắng từ bên trong, trà xanh còn được nhiều nghiên cứu ghi nhận có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm viêm, cải thiện chuyển hóa và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa.

Một loại lá quen thuộc, giá rẻ, dễ tìm nhưng lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Duy trì thói quen uống trà xanh điều độ mỗi ngày có thể là một trong những cách đơn giản giúp bạn vừa chăm tóc, vừa chăm da mà không tốn quá nhiều chi phí.