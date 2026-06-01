Nam diễn viên "phim giờ vàng" ngất xỉu sau khi ăn, bác sĩ: Phải phân biệt 4 kiểu tức ngực để tự cứu chính mình

Rất nhiều người xem nhẹ cơn đau tức ngực thoáng qua, nhất là sau khi vừa ăn no xong. Tuy nhiên, đây có thể là tín hiệu cầu cứu của cơ thể trước nhồi máu cơ tim hay các bệnh lý nguy hiểm khác.

Nhiều người thường chủ quan cho rằng những cơn đau tức ngực thoáng qua chỉ là do mệt mỏi hoặc làm việc quá sức. Trên thực tế, đây có thể là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ cơ thể, cảnh báo những căn bệnh nguy hiểm đang âm thầm chực chờ bùng phát.

Mới đây, thông tin Mã Anh Tinh (Ma Youxing), nam diễn viên 56 tuổi người Đài Loan (Trung Quốc), nổi tiếng với các vai diễn trong những bộ phim truyền hình ăn khách, chiếu "giờ vàng" 20h như "Tình Yêu Khó Quên" và "Gia Đình Hạnh Phúc", đột ngột bị đau ngực dữ dội ngay sau bữa ăn đã khiến dư luận xôn xao. Cơn đau kéo dài suốt một giờ đồng hồ khiến ông kiệt sức hoàn toàn và phải hét lên vì đau đớn.

Nam diễn viên Mã Anh Tinh được nhiều người khen ngợi vì nhìn bề ngài trẻ trung, khỏe mạnh hơn tuổi thật

Khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ cảnh báo nếu không chủ động kiểm soát tốt các bệnh nền và thường xuyên theo dõi sức khỏe, nam tài tử có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ hoặc tử vong đột ngột trong tương lai. Câu chuyện của nam diễn viên là lời cảnh tỉnh đắt giá cho lối sống chủ quan của nhiều người hiện nay.

Quả bom hẹn giờ từ thói quen ăn uống và sinh hoạt sau bữa ăn

Lúc còn trẻ, nghệ sĩ Mã Anh Tinh vốn chăm chỉ tập thể dục và rất tự tin vào thể trạng của mình. Chính tâm lý chủ quan này khiến ông lơ là việc uống thuốc điều trị cao huyết áp, chỉ uống khi thấy mệt và tự ý dừng khi thấy người khỏe khoắn trở lại.

Theo thời gian, áp lực lịch trình quay phim dày đặc cùng các cuộc gặp gỡ xã giao khiến ông sa đà vào những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu và thích ăn những món ăn đậm vị. Kết hợp với tiền sử gia đình có người mắc huyết áp cao và tiểu đường, cơ thể ông đã tích tụ ba căn bệnh nguy hiểm gồm huyết áp cao, mỡ máu cao và đường huyết cao mà không hề hay biết.

Giải thích về lý do cơn đau ngực dữ dội của nam diễn viên lại bùng phát ngay khi đang ngồi nghỉ ngơi sau bữa ăn, bác sĩ chuyên khoa Hô hấp và Hồi sức cấp cứu Hoàng Tuyên (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết đây là hiện tượng y khoa rất thường gặp. Sau khi chúng ta ăn no, một lượng lớn máu trong cơ thể sẽ tập trung về hệ tiêu hóa để phục vụ cho việc co bóp và chuyển hóa thức ăn. Điều này ép tim phải làm việc vất vả hơn rất nhiều để điều hòa nhu cầu tuần hoàn máu cho toàn bộ cơ thể.

Đối với những người đã có sẵn các bệnh lý nền như huyết áp cao, mỡ máu cao hoặc các tổn thương mạch máu âm thầm, sự thay đổi tuần hoàn đột ngột này chính là ngòi nổ làm tăng gánh nặng cho tim, kích hoạt các cơn đau thắt ngực nguy hiểm.

Bác sĩ hướng dẫn cách phân biệt 4 kiểu tức ngực phổ biến

Liệu mọi cơn đau tức ngực đều xuất phát từ tim? Bác sĩ Ngô Kỳ Dĩnh, chuyên gia y tế tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) khẳng định nguyên nhân gây đau ngực trên lâm sàng thực ra rất đa dạng. Chúng thường được chia thành 4 nhóm chính với mức độ nguy hiểm khác nhau, ông hướng dẫn cách phân biệt để mỗi người chủ động nhận biết và tự cứu chính mình:

1. Cơn đau liên quan đến tim mạch

Đây là nhóm nguyên nhân có mức độ nguy hiểm cực kỳ cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh ngay lập tức. Các bệnh lý điển hình bao gồm đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim cấp tính hoặc bóc tách động mạch chủ.

Bác sĩ Ngô Kỳ Dĩnh ví von các động mạch vành cung cấp máu cho tim giống như một đường ống nước. Cơn đau thắt ngực xảy ra khi đường ống này bị tắc nghẽn một phần gây thiếu máu. Trong khi đó, nhồi máu cơ tim là trạng thái đường ống đã bị tắc nghẽn gần như hoàn toàn. Nếu không được can thiệp thông tắc mạch máu kịp thời, các tế bào cơ tim sẽ chết dần do thiếu oxy nghiêm trọng.

2. Cơn đau do các vấn đề về phổi

Mức độ nguy hiểm của nhóm này cũng rất cao, đòi hỏi người bệnh phải được can thiệp y tế ngay lập tức. Những căn bệnh phổ biến liên quan bao gồm thuyên tắc phổi, viêm phổi nặng hoặc tràn khí màng phổi. Cơn đau ngực do phổi thường đòi hỏi chẩn đoán phân biệt rõ ràng vì chúng dễ gây suy hô hấp cấp tốc.

3. Các bệnh lý về đường tiêu hóa

Kiểu đau tức ngực này có mức độ nguy hiểm từ nhẹ đến trung bình, chủ yếu cần điều trị theo triệu chứng. Nguyên nhân phổ biến nhất là bệnh trào ngược dạ dày thực quản, hoặc các bệnh lý liên quan đến mật và tuyến tụy. Axit dạ dày trào ngược lên thực quản dễ gây ra cảm giác nóng rát, nghẹn cứng ở vùng ngực, rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh tim mạch.

4. Các yếu tố cơ học và tâm lý

Đây là nhóm có mức độ nguy cơ tương đối thấp, tập trung vào việc giảm nhẹ triệu chứng và giải tỏa áp lực tinh thần. Cơn đau ngực có thể chỉ đơn thuần xuất phát từ tình trạng căng cơ ngực do vận động sai tư thế, do hội chứng lo âu, hoảng sợ kéo dài hoặc rối loạn chức năng hệ thần kinh tự chủ.

5 dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim cần đi cấp cứu ngay

Đau ngực do các vấn đề về tim và phổi luôn là nguyên nhân gây tử vong nhanh chóng nhất. Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo người dân không được chủ quan chịu đựng mà phải đến bệnh viện ngay lập tức nếu cơn đau ngực đi kèm với bất kỳ triệu chứng nào sau đây:

- Lồng ngực có cảm giác nặng nề như bị vật nặng đè chặt, hoặc đau nhói dữ dội như bị xé rách.

- Cơn đau không nằm yên một chỗ mà có xu hướng lan rộng lên vùng cổ, cằm, vai, xuống cánh tay hoặc ra sau lưng.

- Tình trạng đau tức ngực kéo dài liên tục vài phút hoặc lâu hơn, đặc biệt trở nên dữ dội hơn khi người bệnh đi bộ hoặc vận động.

- Cơ thể vã mồ hôi lạnh vỡ ra như tắm, đi kèm với cảm giác khó thở, ngột ngạt.

- Xuất hiện các triệu chứng toàn thân như chóng mặt, hoa mắt, suy nhược cơ thể, tê liệt tay chân, buồn nôn hoặc nôn mửa.

Khi nghi ngờ bản thân hoặc người thân đang lên cơn đau thắt ngực, việc đầu tiên cần làm là lập tức dừng mọi hoạt động thể lực, ngồi xuống nghỉ ngơi và giữ bình tĩnh tối đa nhằm tránh gây thêm áp lực cho tim. Nếu người bệnh có tiền sử bệnh tim và mang theo thuốc cấp cứu ngậm dưới lưỡi do bác sĩ kê đơn, hãy sử dụng ngay lập tức theo hướng dẫn. Trường hợp cơn đau kéo dài, tái phát hoặc trở nặng, hãy gọi xe cấp cứu ngay lập tức để các bác sĩ tiến hành đo điện tâm đồ và xét nghiệm men tim nhằm đưa ra phương án cứu chữa kịp thời.

Nguồn và ảnh: EDH, ETtoday, China News