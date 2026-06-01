Người phụ nữ phổi toàn mảng trắng "như phủ bụi" vì thứ cứ hè tới là nhà nào cũng phải dùng

Bị sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân, người phụ nữ sốc nặng khi nhìn kết quả chụp X-quang phổi của mình.

Trời bắt đầu vào hè, nhiệt độ tăng lên đều đặn. Ai mà chưa từng dựa vào máy điều hòa để "sống sót"? Bà Tuy, 78 tuổi, đến từ Hàng Châu (Trung Quốc), không bao giờ ngờ tới điều này.

Một tuần trước, bà đột nhiên bị sốt xen kẽ nên đến phòng khám gần nhà để xét nghiệm máu, các chỉ số viêm chỉ tăng nhẹ. Sau đó, bà được kê đơn cephalosporin trong ba ngày.

Thay vì cơn sốt giảm, bà bắt đầu ho dữ dội đến nỗi không ngủ được cả đêm và cảm thấy yếu ớt toàn thân. Gia đình vội vàng đưa bà đến bệnh viện. Kết quả chụp CT cho thấy một vùng đông đặc lớn ở phổi phải của bà!

Bác sĩ cảm thấy có điều gì đó không ổn ngay khi tiếp nhận ca bệnh. Sau khi hỏi kỹ lưỡng, cuối cùng bác sĩ đã phát hiện ra một manh mối quan trọng: Trước khi bị ốm, bà Tuy đã bật máy điều hòa, và chiếc máy điều hòa này chưa được vệ sinh kể từ mùa đông năm ngoái!

Nhóm bác sĩ lập tức tiến hành rửa phế quản cho bệnh nhân, và quả nhiên, vi khuẩn Legionella pneumophila được tìm thấy trong mẫu bệnh phẩm. Bà được chẩn đoán mắc bệnh Legionnaires! Sau khi chuyển sang dùng kháng sinh nhắm mục tiêu, nhiệt độ của bà Tuy nhanh chóng giảm xuống và tình trạng của bà dần được cải thiện.

Legionnaires là một loại trực khuẩn Gram âm, được tìm thấy rộng rãi trong các nguồn nước tự nhiên và môi trường nước nhân tạo. Khay hứng nước ngưng tụ của máy điều hòa, bộ lọc và ống thông gió không được vệ sinh trong thời gian dài là môi trường sinh sản lý tưởng của nó.

Sau khi máy điều hòa không khí không được sử dụng trong vài tháng, môi trường ẩm ướt và kín bên trong tạo điều kiện cho vi khuẩn Legionella sinh sôi nhanh chóng. Khi máy điều hòa được bật lên, những vi khuẩn này sẽ biến thành các hạt khí dung cùng với luồng khí lạnh và có thể được hít sâu vào phổi, dễ dàng gây ra viêm phổi.

Đặc điểm của nó rất "nguy hiểm": Chúng nhắm mục tiêu cụ thể vào người già, trẻ em và những người có hệ miễn dịch suy yếu, đặc biệt là những người mắc các bệnh lý về phổi hoặc tiểu đường. Những người mắc bệnh tim mạch và mạch máu não có nguy cơ cao và dễ bị nhiễm trùng hơn.

Các triệu chứng rất dễ bị chẩn đoán nhầm: Các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt cao, ớn lạnh, ho và mệt mỏi, rất giống với các triệu chứng của viêm phổi do vi khuẩn thông thường và cảm lạnh thông thường.

Các loại kháng sinh cephalosporin và penicillin không hiệu quả đối với nó! Lạm dụng thuốc chỉ làm trì hoãn việc điều trị. Nó không chỉ gây tổn thương phổi mà còn cả gan, thận và cơ bắp, thậm chí có thể dẫn đến suy hô hấp và suy đa tạng.

Trên thực tế, máy điều hòa không khí "bẩn" hơn nhiều so với bạn tưởng tượng

Hầu hết mọi người không nghĩ máy điều hòa lại liên quan đến "bụi bẩn", nhưng nếu máy điều hòa không được vệ sinh trong thời gian dài, một lượng lớn các hạt bụi nhỏ, mạt bụi, nấm mốc, vi khuẩn, vi rút và các vi sinh vật khác có thể dễ dàng tích tụ trong bộ lọc.

Không vệ sinh máy điều hòa không khí có nguy hiểm đến mức nào?

- Gây nhiễm trùng phổi: Nhiễm khuẩn Legionella có thể gây ra bệnh Legionnaires. Các triệu chứng ban đầu, như sốt, ho và mệt mỏi, tương tự như các triệu chứng của bệnh cúm .Bệnh này tương tự như viêm phổi thông thường và dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán sai. Tuy nhiên, bệnh có thể tiến triển nhanh chóng. Người trung niên và người cao tuổi, bệnh nhân mắc bệnh nền và người có hệ miễn dịch yếu dễ bị viêm phổi nặng, suy hô hấp, thậm chí suy đa tạng, dẫn đến nguy cơ tử vong cao.

- Các bệnh về da: Máy điều hòa làm khô không khí trong nhà, đẩy nhanh quá trình mất độ ẩm của da. Đồng thời, số lượng lớn mạt bụi sinh sôi nảy nở bên trong máy điều hòa bị thổi vào cơ thể, gây kích ứng da khô và nhạy cảm, dễ dẫn đến dị ứng hoặc chàm.

- Gây ra các bệnh về đường hô hấp: Nếu máy điều hòa không được vệ sinh trong thời gian dài, vi khuẩn phát triển bên trong sẽ bị thổi ra ngoài theo luồng không khí, có thể gây nhiễm trùng, dẫn đến chóng mặt, mệt mỏi, đau họng, cảm lạnh, và gây ra viêm mũi và các bệnh dị ứng đường hô hấp.

Nguồn và ảnh: QQ