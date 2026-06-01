Chỉ nhờ một loại đồ uống quen thuộc có sẵn trong nhà, bố mẹ bé gái đã cứu con mình thoát khỏi cảnh mất răng vĩnh viễn sau một cú ngã đau.

Trẻ em và thanh thiếu niên độ tuổi đến trường thường rất hiếu động, thích chạy nhảy và tham gia các hoạt động thể chất sôi nổi. Chính vì sự nghịch ngợm này, các tai nạn va đập mạnh dẫn đến chấn thương răng miệng rất dễ xảy ra. Gãy răng là một trong những tai nạn phổ biến nhất.

Tuy nhiên, điều đáng bàn luận là khi đối mặt với trường hợp trẻ đã thay răng vĩnh viễn bị gãy răng, nhiều người chưa lường hết được mức độ nghiêm trọng hoặc chủ quan mà ngó lơ. Hoặc phần lớn phụ huynh hay người lớn thường dễ hoảng loạn và xử lý sai cách. Dẫn đến tình trạng đứa trẻ phải chấp nhận bị sún răng hoặc phải trải qua các cuộc phẫu thuật trồng răng giả vô cùng tốn kém khi trưởng thành, đi kèm nhiều bất tiện, rủi ro sức khỏe cả đời.

May mắn là bố mẹ của cô bé lớp 5 Tiểu An (tên đã được thay đổi) sống tại Đài Loan (Trung Quốc) không chủ quan như vậy. Nhờ sự bình tĩnh và chủ động áp dụng đúng mẹo y khoa khi dùng một hộp sữa có sẵn, bố mẹ cô bé đã "cứu sống" ngoạn mục chiếc răng cửa bị rụng hoàn toàn của con.

Chiếc răng của được "cứu sống" nhờ... một hộp sữa

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đài Bắc Vạn Phương (Đài Loan, Trung Quốc), Tiểu An trong lúc vui chơi tại nhà không may gặp tai nạn va đập mạnh khiến chiếc răng cửa bị rụng răng hoàn toàn (rụng nguyên cả thân và chân răng). Ngay sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ cô bé không hề hoảng loạn hay khóc lóc, trách mắng con mà cố gắng bình tĩnh xử lý sự việc.

Họ lập tức nhặt chiếc răng lên, chủ động thả ngay vào một hộp sữa vị cà phê có sẵn trong nhà rồi tức tốc đưa con đến phòng cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành cấy ghép chính chiếc răng thật này trở lại ổ răng cho cô bé. Nhờ được bảo quản đúng cách, chiếc răng tương thích với xương hàm rất nhanh và hiện đang hồi phục tốt.

Bác sĩ Tạ Thừa Vũ của bệnh viện là người trực tiếp thực hiện ca cấy ghép răng cho Tiểu An. Sau khi nhìn thấy chiếc răng được phụ huynh bảo quản trong sữa, ông đã dành lời khen ngợi cho hành động xử trí chủ động và thông minh của phụ huynh. Người mẹ chia sẻ thêm, cô tình cờ biết mẹo này khi xem chương trình sức khỏe trên ti vi. "Tôi biết nếu ngâm răng vào sữa nguyên chất sẽ tốt hơn, nhưng tình thế cấp bách, lúc đó trong nhà chỉ có sẵn sữa vị cà phê. May mắn là mọi chuyện đều ổn", chị nói.

Bác sĩ giải thích rằng, bí quyết cứu sống chiếc răng thực ra nằm ở việc giữ cho nó luôn ẩm đúng cách, đúng môi trường trong thời gian di chuyển đến bệnh viện. Nếu không, dù bạn có mang được chiếc răng nguyên vẹn, sạch sẽ đến thì cũng vô ích.

Tại sao mẹo ngâm răng vào sữa lại có hiệu quả bảo quản tốt?

Bác sĩ Tạ giải thích rằng khi chiếc răng bị bật gốc hoàn toàn ra khỏi hàm, các tế bào dây chằng nha chu bám trên bề mặt chân răng vẫn còn sống tạm thời. Nếu các tế bào này bị khô và chết đi, tỷ lệ cấy ghép lại răng thành công sẽ giảm đáng kể, răng sẽ bị hoại tử hoàn toàn.

Sở dĩ ông khen bố mẹ của đứa bé xử trí thông minh là bởi họ biết cho răng vào sữa và ngay lập tức đến thẳng phòng cấp cứu. Sữa tươi đóng vai trò như một môi trường nuôi dưỡng trung gian hoàn hảo cho chiếc răng nhờ các đặc tính y khoa sau:

- Độ pH và áp suất thẩm thấu tương đồng: Chỉ số pH và áp suất thẩm thấu của sữa tươi gần như giống hệt với dịch mô của cơ thể con người. Điều này giúp duy trì sự sống của các tế bào dây chằng nha chu và giảm tối đa nguy cơ tổn thương cấu trúc tế bào.

- Môi trường vô trùng tương đối: Sữa thương mại đóng hộp có độ sạch cao, không chứa các vi khuẩn gây hại tấn công chân răng như môi trường ngoài trời.

Khi câu chuyện của Tiểu An được chia sẻ rộng rãi, nhiều bậc phụ huynh bắt đầu đặt ra câu hỏi: Không phải lúc nào cũng cõ sẵn sữa, có thể áp dụng ngâm răng bằng dung dịch gì khác không?

Trả lời câu hỏit này, bác sĩ Tạ cho biết, nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn hoàn toàn không có sẵn sữa tươi, có thể thay thế bằng dung dịch nước muối sinh lý. Trong trường hợp khẩn cấp không có cả sữa lẫn nước muối, có thể hướng dẫn trẻ ngậm tạm chiếc răng trong miệng để giữ ẩm bằng nước bọt, hoặc nhẹ nhàng đặt răng lại vào vị trí cũ nếu an toàn. Nước bọt của con người cũng là một môi trường ẩm tự nhiên giúp tế bào chân răng chưa bị chết ngay.

Những lưu ý quan trọng khi bảo quản răng bị gãy rụng đột ngột

Ngoài dung dịch dùng để ngâm răng phải đúng để tạo ra môi trường bảo quản, bác sĩ Tạ cũng đưa rá một vài lưu ý về bảo quản răng gãy dù với trẻ em hay người lớn như sau:

- Không bọc răng vào khăn giấy: Việc gói răng vào khăn giấy, gạc khô hoặc vải là sai lầm phổ biến nhất. Vải và giấy sẽ hút cạn độ ẩm, làm các tế bào chân răng chết khô nhanh chóng.

- Không rửa răng dưới vòi nước máy: Nước máy có chứa các chất tẩy rửa và áp lực nước sẽ làm bong tróc, tổn thương nghiêm trọng các tế bào dây chằng nha chu.

- Chỉ cầm vào thân răng: Khi nhặt chiếc răng rơi, tuyệt đối chỉ được chạm tay vào phần thân răng (phần răng màu trắng nhìn thấy khi cười). Tuyệt đối không chạm tay vào phần chân răng để tránh nhiễm khuẩn.

- Trẻ nhỏ không dùng cách ngậm răng: Đối với các bé còn quá nhỏ, cha mẹ tuyệt đối không cho con ngậm răng trong miệng để giữ ẩm vì trẻ rất dễ vô tình nuốt chiếc răng vào bụng.

- Tuân thủ 30 phút vàng: Nguyên tắc chung vẫn là "càng sớm càng tốt". Khoảng thời gian từ khi răng rụng đến khi được bác sĩ cắm lại lý tưởng nhất là trong vòng 30 phút và không được muộn hơn một giờ đồng hồ.

Còn với trường hợp của Tiểu An, mặc dù cha mẹ kịp thời bảo quản răng đúng cách nhưng việc cắm lại răng vào hàm mới là bước thành công đầu tiên. Bác sĩ Tạ chỉ ra rằng, vì chân răng của bé gái trong ca bệnh đã phát triển hoàn toàn nên hệ thần kinh răng hầu như không thể tự phục hồi tự nhiên, em vẫn cần tiến hành điều trị tủy răng sau khi cấy ghép. Nếu tai nạn xảy ra ở những trẻ nhỏ tuổi hơn, khi chân răng chưa đóng kín thì cơ hội tái tạo tự nhiên sẽ cao hơn.

Sau tai nạn, trẻ cần được đưa đi tái khám định kỳ từ 2 đến 5 năm. Việc này giúp bác sĩ theo dõi sát sao sự phát triển của xương hàm và đánh giá chính xác xem có cần phục hình răng giả vĩnh viễn khi trẻ trưởng thành hay không.

Nguồn và ảnh: HK01, Aboluowang, Asia One