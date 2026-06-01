Người phụ nữ 40 tuổi chết lặng khi thấy mặt như "tổ ong" vì sai lầm ai cũng dễ mắc

Tưởng chỉ là một nốt mụn trứng cá nhỏ, người phụ nữ 40 tuổi đã tự ý làm điều này tại nhà không ngờ lại gây ra tổn thương nghiêm trọng với nhiều hố sâu như "tổ ong" và đứng trước nguy cơ để lại di chứng vĩnh viễn.

Một trường hợp y khoa tại Hàng Châu, Trung Quốc đang được truyền thông địa phương nhắc lại như một lời cảnh báo điển hình về việc tự ý điều trị tổn thương da. Một phụ nữ 40 tuổi, do nhầm lẫn một khối u dưới da với mụn trứng cá thông thường, đã tự điều trị tại nhà trong thời gian dài, dẫn đến nhiễm trùng nặng, hoại tử mô và nguy cơ biến dạng khuôn mặt vĩnh viễn.

Theo thông tin từ bệnh viện và truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ (được gọi là bà Wu) phát hiện một nốt nhỏ ở vùng má phải, gần đường viền hàm. Ban đầu, khối này chỉ có kích thước khoảng bằng hạt gạo, kèm cảm giác hơi đau nhẹ nhưng không đáng kể.



Do từng có tiền sử mụn da và các nốt viêm nhỏ tương tự, bà Wu chủ quan cho rằng đây chỉ là mụn trứng cá thông thường. Bà đã tự sử dụng các loại kem trị mụn sẵn có trong nhà với hy vọng tình trạng sẽ tự biến mất sau vài ngày.

Tuy nhiên, thay vì cải thiện, khối sưng bắt đầu phát triển nhanh hơn. Chỉ sau khoảng một tuần, kích thước đã tăng lên bằng hạt đậu nành, vùng da xung quanh đỏ lên, sưng đau rõ rệt hơn.

Dù tình trạng ngày càng nặng, người phụ nữ không đi khám mà tiếp tục tìm kiếm thông tin trên mạng. Bà bắt đầu thử nhiều loại thuốc bôi khác nhau, từ sản phẩm không kê đơn đến các loại kem "trị mụn nhập khẩu" và cả những phương pháp không rõ nguồn gốc được chia sẻ trên internet.

Việc sử dụng nhiều loại thuốc xen kẽ không những không giúp cải thiện mà còn khiến da bị kích ứng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh hơn.

Soi gương xong, người phụ nữ 40 tuổi không tin nổi điều đang xảy ra trên mặt mình. Ảnh: Khaosod.

Điều đáng nói trong hơn hai tháng, khối sưng dần biến thành một ổ áp xe. Đây là tình trạng nhiễm trùng có mủ, khi vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô dưới da, tạo thành khoang chứa dịch viêm và mủ.

Đỉnh điểm của sự việc xảy ra khi bà Wu cảm thấy có một khối cứng nằm giữa ổ áp xe. Nghĩ rằng đó là "nhân mụn", bà đã tự cố gắng nặn và lấy ra tại nhà.

Ngay sau thao tác này, một vết thương sâu xuất hiện ở má phải. Máu và mủ bắt đầu chảy ra liên tục, không kiểm soát. Vùng da xung quanh nhanh chóng bị sưng to, đỏ rực, nóng và đau dữ dội.

Chỉ trong thời gian ngắn, tình trạng trở nên nghiêm trọng đến mức bà khó có thể mở miệng, ăn uống hay giao tiếp bình thường. Giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng nặng nề do đau nhức liên tục.

Sau khi tình trạng vượt ngoài khả năng chịu đựng, bà Wu được đưa đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, thuộc Trường Y Đại học Chiết Giang.

Tại đây, bác sĩ chuyên khoa da liễu và bệnh hoa liễu Zhong Jianbo cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng ở vùng má phải. Vết thương có ổ mủ sâu, mô xung quanh bị phá hủy, có mùi hôi và dấu hiệu viêm lan rộng.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy nhiễm trùng không chỉ giới hạn ở bề mặt da mà đã lan tới lớp cơ nhai một cấu trúc quan trọng trong vận động hàm mặt. Điều này làm tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng toàn thân hoặc ảnh hưởng đến dây thần kinh mặt.

Sau khi đánh giá, bác sĩ xác định đây không phải mụn trứng cá thông thường mà là u nang bã nhờn (sebaceous cyst) bị nhiễm trùng.

Loại u này vốn hình thành do tuyến bã nhờn bị tắc nghẽn, tạo thành túi chứa chất bã dưới da. Khi bị vi khuẩn xâm nhập, nó có thể chuyển thành ổ nhiễm trùng nặng, đặc biệt nguy hiểm nếu bị tác động mạnh hoặc tự ý nặn.

Trong trường hợp này, việc tự bôi thuốc không đúng cách kết hợp với hành động nặn mủ đã khiến vi khuẩn lan sâu hơn, phá vỡ cấu trúc mô và làm tình trạng trở nên mất kiểm soát.

Sau khi thăm khám các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để dẫn lưu toàn bộ mủ, loại bỏ mô hoại tử và làm sạch ổ nhiễm trùng. Đồng thời, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh mạnh qua đường tĩnh mạch để kiểm soát vi khuẩn.

Do tổn thương sâu và diện tích nhiễm trùng rộng, quá trình chăm sóc sau phẫu thuật rất phức tạp. Bệnh nhân cần thay băng thường xuyên, theo dõi sát tình trạng nhiễm trùng và nguy cơ tái phát.

Các bác sĩ dự đoán thời gian hồi phục có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng, và khả năng để lại sẹo vĩnh viễn là rất cao.

Bác sĩ Zhong Jianbo cho biết đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Nhiều bệnh nhân đến khám muộn vì chủ quan, nghĩ rằng các nốt sưng nhỏ trên mặt chỉ là mụn trứng cá thông thường, theo Khaosod.

Ông nhấn mạnh rằng nếu một tổn thương da có dấu hiệu:

Sưng to dần

Đỏ, nóng, đau kéo dài

Có mủ hoặc dịch bất thường

Không cải thiện sau khi tự điều trị

thì cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán chính xác.

Trường hợp của bà Wu cho thấy sự nguy hiểm của việc tự ý điều trị các tổn thương da mà không có chuyên môn. Không phải mọi "nốt mụn" đều là mụn trứng cá đơn giản, và việc can thiệp sai cách có thể biến một vấn đề nhỏ thành biến chứng nghiêm trọng, thậm chí để lại di chứng lâu dài về thẩm mỹ và sức khỏe.