Hóc thịt khi ăn tối, cụ bà 81 tuổi ngừng tim

Đang ăn cơm tối cùng gia đình, cụ bà 81 tuổi bất ngờ hóc miếng thịt và ngừng tim. Qua điện thoại, điều phối viên đã kết nối Zalo, hướng dẫn người nhà nhận biết ngừng tuần hoàn và ép tim ngoài lồng ngực sơ cứu tại chỗ.

Ngày 31/5, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Gia An 115, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cụ bà N.M.T. (81 tuổi, trú tại Tp.HCM) bất ngờ gục xuống, tím tái, ngừng thở khi đang ăn tối. Người nhà hoảng hốt gọi Cấp cứu 115.

Ngay sau khi tiếp nhận cuộc gọi, điều phối viên đã hướng dẫn gia đình bà T. nhận biết dấu hiệu ngừng tuần hoàn và thực hiện ép tim ngoài lồng ngực tại chỗ. Đồng thời, ê-kíp cấp cứu được điều động khẩn trương đến hiện trường.

Ê-kip cấp cứu Bệnh viện Gia An 115 hồi sức cho cụ bà 81 tuổi bị hóc thịt khi ăn tối. Ảnh: BVCC.

Khi nhân viên y tế có mặt, người con của cụ bà vẫn đang kiên trì ép tim cho mẹ theo đúng hướng dẫn từ xa. Các bác sĩ ngay lập tức triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao và phát hiện một miếng thịt lớn bít kín đường thở của người bệnh. Dị vật nhanh chóng được lấy ra để khai thông đường thở.

Sau khoảng 10 phút hồi sức tích cực, tim của cụ bà đập trở lại. Người bệnh sau đó được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị và theo dõi. Hiện các dấu hiệu hồi phục của cụ T. đang tiến triển tích cực.

"Câu chuyện này một lần nữa cho thấy: Chìa khóa quan trọng nhất trong cấp cứu ngừng tuần hoàn không phải là chờ xe cấp cứu đến mà là ép tim ngay lập tức tại hiện trường. Ngừng tuần hoàn là cuộc đua với thời gian. Khi thấy người bệnh bất tỉnh, không thở, hãy gọi 115 và ép tim ngay theo hướng dẫn. Mỗi phút trôi qua đều có thể quyết định sự sống còn của người bệnh", BS Tuệ cho hay.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện người bệnh bất tỉnh, không thở hoặc chỉ thở ngáp cá, người dân cần gọi ngay 115 và thực hiện ép tim ngoài lồng ngực theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Việc sơ cứu đúng cách trong những phút đầu tiên có thể tạo nên khác biệt giữa sự sống và cái chết.