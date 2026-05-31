Nhiều người cho rằng cơm nguội là thực phẩm an toàn, chỉ cần hâm nóng lại là có thể sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo rằng việc bảo quản cơm không đúng cách có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, thậm chí dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Cơm nguội trở nên nguy hiểm khi nào?

Theo các chuyên gia, cơm nguội không phải là thực phẩm độc hại. Nguy cơ chỉ xuất hiện khi cơm sau khi nấu được bảo quản không đúng cách.

Một trong những tác nhân thường liên quan đến các vụ ngộ độc thực phẩm từ cơm là Bacillus cereus - loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi và nhiều loại thực phẩm. Bào tử của vi khuẩn này có thể sống sót sau quá trình nấu chín. Nếu cơm được để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, bào tử sẽ phát triển thành vi khuẩn và sinh ra độc tố.

Điều đáng lưu ý là một số độc tố do Bacillus cereus tạo ra có khả năng chịu nhiệt tương đối cao. Điều đó đồng nghĩa với việc hâm nóng lại cơm không phải lúc nào cũng đủ để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ngộ độc.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm cho biết, thói quen để cơm ngoài môi trường quá lâu sau bữa ăn chính là yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Khoảng nhiệt độ từ 5-60 độ C, còn được gọi là "vùng nguy hiểm", khiến vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng. Vì vậy, cơm chín để ở nhiệt độ phòng nhiều giờ liên tục sẽ có nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao hơn.

Ngoài ra, việc hâm nóng sơ sài bằng lò vi sóng hoặc nồi cơm điện cũng có thể khiến nhiệt độ bên trong khối cơm không đủ cao và không đồng đều, tạo điều kiện cho vi khuẩn còn sót lại tồn tại.

Dấu hiệu ngộ độc Bacillus cereus

Ngộ độc thực phẩm do Bacillus cereus thường xuất hiện dưới hai dạng chính. Dạng gây nôn thường khởi phát khá nhanh, chỉ từ 1-6 giờ sau khi ăn. Trong khi đó, dạng gây tiêu chảy thường xuất hiện muộn hơn, khoảng 6-15 giờ sau bữa ăn.

Các triệu chứng thường gặp gồm buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi và mất nước. Đa số trường hợp sẽ tự hồi phục trong vòng 24-48 giờ. Tuy nhiên, người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh mạn tính có nguy cơ gặp biến chứng nghiêm trọng hơn do mất nước kéo dài.

Sai lầm khi ăn cơm nguội nhiều gia đình đang mắc phải

Theo các chuyên gia, sai lầm phổ biến nhất là để cơm trong nồi ở nhiệt độ phòng quá lâu rồi mới cất vào tủ lạnh. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển và sản sinh độc tố.

Bên cạnh đó, nhiều người bảo quản cơm trong nồi hoặc bát không đậy kín, khiến thực phẩm dễ tiếp xúc với vi khuẩn trong môi trường và nhanh hư hỏng hơn.

Một quan niệm sai lầm khác là cho rằng chỉ cần hâm nóng lại thì thực phẩm sẽ hoàn toàn an toàn. Trên thực tế, nếu độc tố đã hình thành từ trước, việc hâm nóng thông thường có thể không loại bỏ được hoàn toàn nguy cơ.

Làm thế nào để ăn cơm nguội an toàn?

Để giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm, các chuyên gia khuyến cáo nên nấu lượng cơm vừa đủ cho mỗi bữa ăn nhằm hạn chế thức ăn thừa. Nếu còn cơm sau bữa ăn, cần làm nguội nhanh và bảo quản trong tủ lạnh trong vòng 2 giờ, tốt nhất là cho vào hộp sạch có nắp đậy kín.

Khi sử dụng lại, cơm cần được hâm nóng kỹ và làm nóng đồng đều trước khi ăn. Cơm bảo quản lạnh nên được dùng trong vòng 1-2 ngày. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như có mùi lạ, nhớt hoặc đổi màu, cần loại bỏ ngay thay vì tiếp tục sử dụng.

Theo Toutiao