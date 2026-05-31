Một gia đình có 5 người thì 4 người phát hiện nhận "án tử" ung thư. Người cha và con gái út mắc ung thư dạ dày, mẹ mắc ung thư đại trực tràng còn con trai lớn mắc ung thư gan.

Chuỗi bi kịch liên tiếp ập xuống một gia đình ở Trung Quốc khi 4 thành viên cùng nhận bản án ung thư chỉ trong vòng một năm rưỡi. Ban đầu, ai cũng nghĩ đến yếu tố di truyền hay đột biến gen khi chứng kiến các ca bệnh xuất hiện dồn dập dưới một mái nhà. Thế nhưng, các kết quả xét nghiệm chuyên sâu sau đó chỉ ra điều không ai ngờ tới. Bi mật ẩn sau sự trùng hợp đáng sợ này hóa ra lại ẩn nấp ngay trong chính những thói quen sinh hoạt và ăn uống chung tồn tại nhiều năm qua.

Mọi chuyện bắt đầu khi người cha trong gia đình thường xuyên xuất hiện các triệu chứng đầy bụng, chán ăn và sụt cân nhanh chóng. Bác sĩ chẩn đoán ông đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển.

Ảnh minh họa

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ vài tháng sau, người mẹ và người con trai lớn lần lượt nhập viện với các dấu hiệu suy kiệt cơ thể, để rồi nhận kết quả bàng hoàng là ung thư đại trực tràng và ung thư gan. Đỉnh điểm của cơn ác mộng là chưa đầy một năm rưỡi sau ca bệnh đầu tiên, người con gái út cũng được phát hiện có khối u ác tính ở hệ tiêu hóa khi đi khám sức khỏe định kỳ.

Việc cả 4 thành viên cùng phát hiện ung thư trong một thời gian ngắn khiến các chuyên gia y tế vô cùng nghi ngờ. Một cuộc tầm soát mở rộng đã được thực hiện ngay lập tức với để tìm kiếm yếu tố di truyền. Tuy nhiên, kết quả phân tích ADN khiến tất cả ngỡ ngàng khi không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ gen hay đột biến di truyền nào giữa các ca bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc tế bào ung thư không hề được truyền từ đời này sang đời khác, mà chính lối sống chung đã âm thầm kích hoạt quả bom hẹn giờ cho cả gia đình.

3 "thủ phạm" trong nhà nuôi dưỡng tế bào ung thư

Sau khi tiến hành điều tra dịch tễ và thói quen sinh hoạt của gia đình, các bác sĩ đã vạch trần 3 tác nhân chí mạng mà họ đã vô tình duy trì suốt hàng chục năm qua:

1. Sử dụng đồ dùng nhà bếp bị nấm mốc nghiêm trọng

Gia đình này có thói quen dùng thớt gỗ và đũa tre từ năm này qua năm khác mà không hề thay mới. Sống trong môi trường bếp núc ẩm thấp, các vật dụng này đã bị thâm kim, nấm mốc nặng.

Ảnh minh họa

Đây chính là nơi trú ngụ của aflatoxin, một loại độc tố vi nấm được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm chất gây ung thư cực mạnh. Việc dùng đũa thớt mốc để chế biến và ăn uống hằng ngày đã đưa độc tố thẳng vào cơ thể, phá hủy tế bào gan và hệ tiêu hóa của cả bốn người.

2. Thói quen ăn uống tiết kiệm sai cách, thích đồ lưu trữ lâu ngày

Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, người mẹ thường xuyên nấu một lượng lớn thức ăn rồi tích trữ trong tủ lạnh từ ngày này sang ngày khác.

Các loại rau xanh nấu chín để qua đêm đã sản sinh ra hàm lượng nitrite khổng lồ. Khi đi vào dạ dày, nitrite biến đổi thành nitrosamine, chất độc trực tiếp bào mòn niêm mạc, gây đột biến tế bào và kích nổ ung thư dạ dày, đại trực tràng. Ngoài ra, việc cố gọt bỏ phần hư hỏng của trái cây, rau củ để ăn tiếp phần lành lặn cũng khiến họ nạp phải lượng bào tử nấm đã lan rộng toàn bộ thực phẩm.

3. Chế độ ăn quá mặn và lạm dụng thực phẩm muối, nướng

Thực đơn hằng ngày của gia đình này luôn ngập tràn các món cá khô muối, thịt muối và đồ nướng cháy cạnh. Hàm lượng muối quá cao phá hủy lớp màng nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày, tạo điều kiện cho các chất gây ung thư dễ dàng tấn công. Đồng thời, các amin dị vòng từ thịt nướng cháy chính là tác nhân hàng đầu hủy hoại hệ thống đại trực tràng.

Ảnh minh họa

Bi kịch của gia đình trên là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho thấy ung thư hoàn toàn có thể "lây" qua những thói quen sinh hoạt gia đình độc hại. Mỗi người cần phải tự xây dựng lối sống lành mạnh để bảo vệ bản thân, mỗi gia đình cần phải thay đổi những thói quen xấu. Đặc biệtm cần phải quan tâm hơn tới chăm sóc sức khỏe, khám sức khoẻ định kỳ và đi khám ngay khi cơn thể xuất hiện bất thường để phát hiện cũng như điều trị bệnh hiệu quả!

Nguồn và ảnh: Zhihu, The Paper, Health 2.0