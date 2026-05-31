Nghiên cứu mới: Ngừa thiếu máu nhờ quả ổi

Các vi chất bên trong quả ổi có thể giúp bạn ngăn ngừa chứng thiếu máu hiệu quả bằng nhiều con đường, theo các nhà khoa học Indonesia.

Một nghiên cứu tổng quan có hệ thống từ Indonesia, được công bố trên tạp chí BMJ Nutrition, Prevention & Health, chỉ ra rằng việc bổ sung quả ổi vào chế độ ăn là phương án đơn giản, rẻ tiền giúp ngừa thiếu máu, nhất là đối với các thiếu nữ tuổi vị thành niên và phụ nữ mang thai.

Theo News Medical, các tác giả đã đánh giá 17 bộ dữ liệu từ các nghiên cứu, khảo sát ở Indonesia từ năm 2019-2024, với tổng cộng 726 người tham gia.

Một số người trong số đó được bổ sung nước ép ổi vào chế độ ăn uống hàng ngày. Kết quả cho thấy sự bổ sung này giúp nguy cơ bị thiếu máu giảm rõ rệt.

Cơ chế quan trọng nhất nằm ở "cú hích" vitamin C mà quả ổi mang lại.

Sắt trong viên bổ sung hoặc trong thực phẩm hàng ngày thường tồn tại ở dạng sắt ferric, một dạng mà đường ruột của con người rất khó hấp thụ trực tiếp.

Lượng vitamin C cực cao trong quả ổi đóng vai trò như chất xúc tác mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình khử biến sắt ferric thành sắt ferrous, dạng sắt hòa tan mà hệ tiêu hóa có thể dễ dàng hấp thu. Nếu không có lượng vitamin C đó, một lượng lớn sắt từ thực phẩm sẽ bị đào thải lãng phí.

Song song đó, ổi chứa một lượng lớn các hợp chất sinh học gồm folate, chất chống oxy hóa, flavonoid và polyphenol.

Các chất này giúp giảm tình trạng căng thẳng oxy hóa (stress oxy hóa) trong cơ thể, bảo vệ các tế bào hồng cầu không bị phá hủy sớm, từ đó kéo dài tuổi thọ của hồng cầu và hỗ trợ quá trình sản sinh máu.

Việc bổ sung quả ổi hay nước ép ổi - vốn là thức uống, món tráng miệng ngon lành - để tối ưu hóa lượng sắt nạp vào trong thực phẩm tự nhiên cũng là lựa chọn dễ thực hiện và an toàn hơn nhiều so với uống viên bổ sung.