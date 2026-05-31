Việt Nam có loại hạt "quét sạch" mỡ máu xấu, cực tốt cho não bộ: Ngày ăn 1 thìa, hiệu quả bất ngờ

Trong nhiều gian bếp, hạt vừng thường chỉ được xem như nguyên liệu rắc thêm vào món ăn để tăng vị thơm. Thế nhưng, loại hạt nhỏ bé này lại có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý.

Hạt vừng nhỏ bé nhưng giàu dưỡng chất

Cây vừng.

Chia sẻ trên Daily Mail, chuyên gia dinh dưỡng Sophie Gastman, cho biết hạt vừng là nguồn cung cấp canxi, magiê, đồng, sắt và kẽm. Đây đều là những khoáng chất cần thiết cho nhiều chức năng quan trọng của cơ thể:

Canxi giúp duy trì sức khỏe xương, răng, hỗ trợ cơ và thần kinh.

Magiê tham gia vào quá trình tạo năng lượng, hoạt động của cơ, thần kinh, giấc ngủ, huyết áp và đường huyết.

Sắt cần thiết cho việc vận chuyển oxy trong cơ thể.

Kẽm hỗ trợ miễn dịch, sức khỏe làn da và quá trình phục hồi tế bào.

Hạt vừng cũng chứa nhiều vitamin nhóm B. Trong đó, vitamin B1 hỗ trợ hoạt động thần kinh và giúp cơ thể chuyển hóa carbohydrate thành năng lượng; vitamin B3 góp phần duy trì chức năng của hệ thần kinh và hệ tiêu hóa. Ngoài ra, loại hạt này còn có folate, vitamin B2 và vitamin B6.

Hỗ trợ giảm mỡ máu xấu

Hạt vừng giúp giảm mỡ máu.

Một trong những lợi ích đáng chú ý của hạt vừng là khả năng hỗ trợ kiểm soát cholesterol. Theo Daily Mail, hạt vừng chứa phytosterol - hợp chất tự nhiên có thể hạn chế cholesterol được hấp thu trong quá trình tiêu hóa. Nhờ đó, lượng cholesterol đi vào máu có thể giảm, trong khi phần còn lại được đào thải khỏi cơ thể.

Bên cạnh đó, hạt vừng còn chứa lignan, nhóm hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể xử lý cholesterol. Hạt vừng cũng cung cấp phần lớn chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa, trong khi lượng chất béo bão hòa thấp hơn.

Một số thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ cho thấy, ăn khoảng 40g hạt vừng mỗi ngày có thể giúp giảm 9-10% cholesterol “xấu” LDL sau 4-8 tuần.

Chuyên gia Sophie Gastman cho biết: “Phần lớn lợi ích sức khỏe tiềm năng được ghi nhận trong nghiên cứu đến từ việc sử dụng đều đặn, thay vì chỉ thỉnh thoảng mới ăn”. Theo bà, mỗi người có thể hướng tới việc dùng một thìa hạt vừng hoặc tahini (bơ vừng) mỗi ngày.

Làm tahini từ hạt vừng

Bơ vừng - Tahini

Tahini, còn gọi là bơ vừng, là loại sốt sánh mịn được làm từ hạt vừng rang xay cùng dầu. Khi làm đúng cách, tahini có vị béo ngậy, thơm nhẹ như hạnh nhân. Loại sốt này có thể dùng để trộn salad, làm nước chấm rau củ, ăn kèm món mặn, nấu súp hoặc thêm vào các món bánh.

Nguyên liệu:

300g vừng đã tách vỏ

1/4 bát dầu ô liu nguyên chất hoặc dầu hạt cải

1/4 thìa cà phê muối

Cách làm:

Cho vừng vào chảo, rang trên lửa nhỏ và đảo liên tục đến khi hạt dậy mùi thơm, chuyển màu vàng nhẹ thì tắt bếp. Không rang quá lâu hoặc để vừng chuyển nâu sậm vì sốt dễ bị đắng, có mùi khét.

Để vừng nguội bớt rồi cho vào máy xay cùng dầu và muối.

Xay trong vài phút đến khi hỗn hợp trở nên nhuyễn mịn, sánh như bơ.

Cho tahini vào hũ thủy tinh sạch, đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Nên làm lượng vừa đủ và sử dụng trong khoảng 3 tuần đến 1 tháng để giữ hương vị thơm ngon.

Tổng hợp