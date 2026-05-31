Mắc combo 5 bệnh tình dục chỉ sau 1 đêm!

Đây là tình trạng 1 người đàn ông 30 tuổi ở TP.HCM đang mắc phải.

BS Lê Vũ Tân (Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM) chia sẻ, anh mới tiếp nhận và xử lý một ca bệnh đáng lưu tâm: Một bệnh nhân nam, 30 tuổi tại TP.HCM nhận kết quả chẩn đoán dương tính cùng lúc với 5 tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) khác nhau. Chúng bao gồm lậu cầu, xoắn khuẩn giang mai và một số vi khuẩn đặc hiệu khác. Đáng chú ý, tiền sử dịch tễ cho thấy tình trạng này khởi phát chỉ sau một lần phát sinh quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Đây là kết quả xét nghiệm thực tế của một bạn nam U30 vừa đến khám với mình tuần này. Chỉ sau một lần "gần gũi" không có biện pháp bảo vệ, bạn đã đồng thời tiếp nhận cả 5 tác nhân gây bệnh (như hình dưới):

Ảnh: BSCC

- Lậu cầu khuẩn (Neisseria gonorrhoeae)

- Xoắn khuẩn giang mai (Treponema pallidum)

- Các chủng Mycoplasma và Ureaplasma gây viêm đường tiết niệu mạn tính.

- Vi khuẩn gây loạn khuẩn và viêm nhiễm ở phụ nữ (Gardnerella vaginalis).

BS Tân nhận định, anh đã khám, tư vấn nhiều anh em và thấy các lầm tưởng tai hại của nam giới như sau:

- Nhìn đối phương sạch sẽ, xinh đẹp thì không sao. Đây là suy nghĩ phổ biến cực kỳ sai lầm. Vi khuẩn không hiện lên khuôn mặt. Nhiều tác nhân âm thầm ủ bệnh không hề có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.

- Chỉ tiếp xúc bên ngoài hoặc qua đường miệng thì an toàn. Điều này oàn toàn sai lầm! Các tác nhân như lậu hay Chlamydia lây truyền rất mạnh qua mọi hình thức tiếp xúc niêm mạc.

Qua trường hợp này, BS Tân gửi lời cảnh báo đến tất cả mọi người:

- Luôn sử dụng biện pháp bảo vệ (sử dụng bao cao su) trong mọi cuộc yêu nếu chưa rõ lịch sử sức khỏe của đối phương.

- Nếu lỡ có những phút giây không an toàn, đừng đợi đến khi có triệu chứng đau rát, chảy mủ mới đi khám. Hãy chủ động tầm soát sớm trong vòng 1 - 2 tuần.

- Tuyệt đối không tự mua kháng sinh uống tại nhà. Việc này chỉ làm vi khuẩn kháng thuốc, khiến việc điều trị sau này trở nên cực kỳ gian nan và để lại di chứng vô sinh. Anh em nào có dung mạo "bất an" sau những đêm nồng nhiệt, hãy chủ động đi xét nghiệm tầm soát ngay lập tức! Bệnh phát hiện càng sớm, phác đồ điều trị càng nhẹ và đỡ tốn kém.