Nghiên cứu mới phát hiện mối quan hệ giữa cà phê và tuổi thọ

Các nhà khoa học tại Mỹ đã tìm ra cơ chế tiềm ẩn phía sau tác động tích cực của “hơn 1.000 hợp chất” có trong cà phê đối với sức khỏe con người.

Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrients, giáo sư Stephen Safe cùng nhóm nghiên cứu tại Đại học Texas A&M đã cung cấp thêm lời giải cho câu hỏi vì sao những người uống cà phê thường xuyên có xu hướng sống lâu hơn và ít mắc các bệnh mạn tính.

Thành phần quan trọng với sức khỏe có trong cà phê

Thông qua các thí nghiệm sinh hóa, nhóm nghiên cứu phát hiện những hợp chất quan trọng trong cà phê có thể ảnh hưởng đến thụ thể NR4A1 trong cơ thể. Đây là một loại protein đóng vai trò điều hòa, giúp tế bào phản ứng hiệu quả trước các yếu tố gây hại như viêm, stress oxy hóa và những tác nhân bất lợi khác.

Nhờ cơ chế này, NR4A1 hoạt động ổn định hơn, góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể. Phát hiện này cũng giúp lý giải vì sao nhiều nghiên cứu trước đây ghi nhận người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến lão hóa thấp hơn và có tuổi thọ cao hơn.

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất là ảnh hưởng của cà phê lên thụ thể NR4A1 không xuất phát từ một vài chất riêng lẻ.

Cà phê chứa hơn 1.000 hợp chất hóa học, trong đó nhiều thành phần đã được chứng minh mang lại lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy tác động lên NR4A1 là kết quả của sự phối hợp giữa nhiều hợp chất, tạo thành một “hệ ma trận” hoạt động đồng thời, đặc biệt là nhóm polyphenol đóng vai trò nổi bật.

Trong các thí nghiệm trên tế bào ung thư, chiết xuất cà phê cùng một số hợp chất có lợi đã cho thấy khả năng làm chậm quá trình phát triển của tế bào này. Khi các nhà khoa học làm giảm mức NR4A1, hiệu quả đó cũng suy yếu, điều này cho thấy thụ thể này có vai trò quan trọng trong việc điều hòa tác động sinh học của cà phê.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện nhiều hợp chất trong cà phê hoạt động như các chất đồng vận nghịch, giúp điều chỉnh hoạt động của NR4A1 theo hướng có thể kìm hãm các tín hiệu thúc đẩy sự hình thành khối u.

Những kết quả này góp phần lý giải vì sao nhiều nghiên cứu trước đây ghi nhận việc uống cà phê có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với một số loại ung thư.

Thời điểm lý tưởng để uống cà phê tốt cho sức khỏe

Giữa buổi sáng được xem là khoảng thời gian phù hợp nhất để thưởng thức cà phê. Nhiều người có thói quen uống ngay sau khi thức dậy, nhưng các chuyên gia khuyến nghị nên trì hoãn việc này. Nguyên nhân là caffeine có thể làm tăng cortisol, hormone liên quan đến căng thẳng, thường ở mức cao vào buổi sáng sớm.

Thông thường, nồng độ cortisol đạt đỉnh trong khoảng 30-45 phút sau khi bạn thức dậy, giúp cơ thể tự nhiên tỉnh táo. Vì vậy, uống cà phê vào thời điểm này không thực sự cần thiết. Thay vào đó, khoảng từ 9h đến 11h sáng sẽ phù hợp hơn.

Ngoài ra, uống cà phê trước khi tập thể dục khoảng 30 phút cũng mang lại lợi ích. Caffeine giúp tăng sự tập trung, cải thiện hiệu suất vận động và có thể hỗ trợ giảm cảm giác đau cơ sau khi tập.

Trong trường hợp thiếu ngủ, cà phê có thể giúp bạn tỉnh táo tạm thời. Tuy nhiên, đây không phải giải pháp lâu dài. Bạn cũng nên tránh uống cà phê ngay trước, trong hoặc sau bữa ăn.

Đặc biệt, không nên uống cà phê khi bụng đói vì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hormone cortisol. Bên cạnh đó, do cà phê có thể gây khó ngủ, hãy hạn chế sử dụng vào buổi chiều muộn hoặc buổi tối.

Ưu tiên lựa chọn cà phê đen

Cà phê đen được xem là lựa chọn có lợi cho sức khỏe nhờ hàm lượng calo rất thấp và không chứa đường hay chất béo bổ sung. Điều này giúp bạn tận dụng tối đa các chất chống oxy hóa có trong cà phê mà không làm tăng năng lượng nạp vào cơ thể.

Nếu bạn quen uống cà phê kèm sữa, nên ưu tiên các loại sữa ít béo hoặc có nguồn gốc thực vật và ít đường. Những lựa chọn như sữa hạnh nhân hay sữa óc chó thường có lượng calo thấp hơn và ít đường hơn so với sữa bò, phù hợp hơn cho chế độ ăn lành mạnh.

(Tổng hợp)