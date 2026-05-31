Bé gái 6 tuổi nhập viện khẩn cấp, bố mẹ "sốc" khi bác sĩ lấy ra thứ "đáng sợ" từ mũi con

Liên tục nghẹt mũi và chảy máu mũi trong thời gian dài, bé gái 6 tuổi được gia đình đưa đi khám. Điều mà các bác sĩ phát hiện sâu bên trong khoang mũi sau đó đã khiến không ít người bất ngờ.

Một bé gái 6 tuổi liên tục bị nghẹt mũi, sổ mũi và chảy máu mũi trong thời gian dài. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ đây chỉ là tình trạng viêm nhiễm thông thường hoặc sự tích tụ của dịch nhầy. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sau đó đã hé lộ một nguyên nhân hoàn toàn bất ngờ.



Theo chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng Guo Zhilong trên trang Facebook cá nhân, vào ngày khám bệnh, hai chị em trong gia đình cùng được cha đưa đến bệnh viện. Người chị chỉ mắc cảm lạnh nhẹ và nhanh chóng được điều trị.

Khi đến lượt cô em gái 6 tuổi, người cha cho biết con thường xuyên bị sổ mũi và có thói quen nhét khăn giấy vào mũi để lau dịch tiết. Ngoài ra, bé cũng hay bị chảy máu mũi và gần đây xuất hiện tình trạng nghẹt mũi kéo dài.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện một khối bất thường nằm sâu trong khoang mũi. Thoạt nhìn, vật thể này giống như một cục dịch nhầy tích tụ lâu ngày. Tuy nhiên, bề mặt nhẵn bất thường khiến các bác sĩ nghi ngờ đây có thể là một dị vật bị mắc kẹt.

Do còn quá nhỏ, bé gái không nhớ liệu mình đã từng đưa vật gì vào mũi hay chưa. Các bác sĩ trước tiên sử dụng dụng cụ hút nhưng không thể lấy được vật thể ra ngoài. Điều này cho thấy bên trong có thể là một vật cứng chứ không phải dịch nhầy thông thường.

Sau khi nhờ người cha hỗ trợ giữ bé cố định, bác sĩ tiến hành đưa dụng cụ chuyên dụng vào khoang mũi để gắp dị vật. Vật thể này được bao phủ bởi lớp chất nhầy và dịch tiết dày đặc nên phải được làm sạch cẩn thận trước khi lấy ra hoàn toàn.

Kết quả khiến cả gia đình bất ngờ: dị vật nằm sâu trong mũi bé là một cục giấy vệ sinh bị nén chặt. Do tồn tại trong thời gian dài, nó đã gây viêm nhẹ, dính mô và chảy máu ở vách ngăn mũi. Các bác sĩ cũng phát hiện lượng lớn dịch nhầy màu vàng tích tụ ở đáy khoang mũi. May mắn là sau khi kiểm tra kỹ, không còn dị vật nào khác bên trong.

Bác sĩ Guo cho biết trong suốt quá trình thực hiện thủ thuật, cô bé rất hợp tác, không khóc lóc hay quấy khóc mà chỉ mỉm cười ngượng ngùng. Khi người cha định trách mắng con, bác sĩ đã nhẹ nhàng ngăn lại và giải thích cho bé hiểu rằng không nên đưa bất kỳ vật gì vào mũi. Nếu chẳng may xảy ra lần nữa, bé cần báo ngay cho người lớn để được hỗ trợ kịp thời.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng trẻ nhỏ thường rất tò mò và có thể vô tình nhét khăn giấy, hạt cườm hoặc các món đồ chơi nhỏ vào mũi.

Nếu không được phát hiện và xử lý sớm, dị vật có thể gây viêm nhiễm, nghẹt mũi kéo dài, chảy máu mũi hoặc các biến chứng khác, theo Khaosod.

Cha mẹ nên đặc biệt lưu ý khi trẻ có các dấu hiệu như nghẹt mũi một bên, sổ mũi tái diễn liên tục, chảy máu mũi bất thường hoặc xuất hiện mùi hôi từ khoang mũi. Trong những trường hợp này, việc đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra sớm là rất cần thiết nhằm tránh những rủi ro không mong muốn.