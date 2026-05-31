Nên để điều hòa bao nhiêu độ để ngủ ngon hơn khi trời nóng? Học người Nhật 7 mẹo "nhỏ mà có võ"

Hóa ra không phải để nhiệt độ điều hòa càng thấp thì đêm ngủ càng ngon!

Thời tiết mùa hè oi bức với những đợt nắng nóng đỉnh điểm luôn là nỗi ám ảnh lớn cho giấc ngủ hàng ngày. Nhiều người thậm chí dù đã bật thêm quạt điện vẫn phải chịu đựng tình trạng đổ mồ hôi đầm đìa, trằn trọc cả đêm không thể chợp mắt. Câu hỏi khiến không ít gia đình đau đầu chính là nên thiết lập nhiệt độ máy điều hòa ở mức bao nhiêu và sử dụng thế nào để vừa bảo vệ sức khỏe, vừa có được một giấc ngủ sâu trọn vẹn?

Theo các chuyên gia y tế, mấu chốt của một giấc ngủ chất lượng trong mùa nóng nằm ở việc giữ cho vùng đầu luôn mát mẻ. Nếu không đạt được điều kiện này, hệ thần kinh sẽ không thể thực sự nghỉ ngơi, khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi rã rời vào sáng hôm sau.

Con số lý tưởng về nhiệt độ điều hòa được chuyên gia Nhật Bản tiết lộ

Tiến sĩ Osami Kajimoto (Tokyo, Nhật Bản) cho biết, não bộ là cơ quan sản sinh ra nhiều nhiệt nhất và cũng là trung tâm điều khiển của hệ thần kinh tự chủ. Khi thời tiết quá nóng, não bộ phải liên tục phát ra các mệnh lệnh điều hòa thân nhiệt như đổ mồ hôi, gây tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ và dẫn đến cảm giác mệt mỏi kéo dài.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu y khoa cho thấy não bộ và cơ thể có nhu cầu nhiệt độ khác biệt để đạt trạng thái thoải mái nhất. Trong khi vùng não cần mức nhiệt mát mẻ khoảng 23 độ C để hạ nhiệt thì cơ thể lại cần khoảng 26 độ C để không bị lạnh. Để cân bằng hai yếu tố này, chuyên gia khuyến nghị bạn nên cài đặt điều hòa ở mức 24 đến 25 độ C khi đi ngủ.

Đặc biệt, về thời gian sử dụng, bạn nên cài đặt hẹn giờ để tắt điều hòa sau 3 - 4 tiếng vì để máy chạy suốt cả đêm. Việc hẹn giờ tắt giúp cơ thể không bị nhiễm lạnh vào thời điểm nhiệt độ môi trường giảm thấp trước bình minh, bảo vệ hệ hô hấp và tránh lãng phí điện năng. Đồng thời, bạn nên đắp một chiếc chăn mỏng trong lúc bật điều hòa để giữ ấm cho cơ thể, tạo ra môi trường hoàn hảo giúp não bộ nghỉ ngơi đầy đủ.

7 mẹo “nhỏ mà có võ” từ người Nhật để ngủ ngon xuyên đêm mùa hè

Để đạt hiệu quả tối ưu, các mẹo chăm sóc giấc ngủ của người Nhật luôn cần được áp dụng đồng thời với việc duy trì mức nhiệt độ điều hòa chuẩn xác từ 24 đến 25 độ C. Dưới đây là những thói quen giúp ngủ ngon hơn vào mùa hè, bên cạnh điều chỉnh điều hòa đúng cách được Tiến sĩ Osami Kajimoto khuyến nghị:

1. Mặc quần áo dài tay bằng chất liệu thấm hút tốt

Vào mùa hè, nhiều người thường lầm tưởng rằng mặc càng ngắn, thậm chí cởi trần khi ngủ trong phòng điều hòa sẽ càng mát. Thực chất, người Nhật luôn mặc quần áo dài tay và quần dài bằng chất liệu thấm hút tốt, nhanh khô khi bật điều hòa đi ngủ. Bộ đồ dài tay này giúp thấm hút mồ hôi kịp thời, cho phép mồ hôi bay hơi để điều hòa nhiệt độ cơ thể tự nhiên, đồng thời bảo vệ bạn không bị hơi buốt của điều hòa phả vào người gây cảm lạnh giữa đêm mùa hè.

Ảnh minh họa

2. Tuyệt đối không để quạt thổi trực tiếp vào người khi bật điều hòa

Vào những đêm mùa hè nóng nực, việc bật thêm quạt hướng thẳng vào giường khi đang mở điều hòa là thói quen của rất nhiều người. Tuy nhiên, luồng gió từ quạt điện thổi trực tiếp vào cơ thể sẽ vô tình làm ngưng hoạt động của các tuyến mồ hôi, cản trở quá trình tự điều chỉnh thân nhiệt của não bộ, dễ dẫn đến mất ngủ, ho hoặc đau nhức cơ bắp.

Cách dùng đúng trong mùa hè là duy trì điều hòa ở mức 24 đến 25 độ C, kết hợp bật quạt điện cho quay một hướng khác để lưu thông không khí mát khắp phòng, tuyệt đối không để gió thốc thẳng vào người.

3. Tránh mang tất để chân được tỏa nhiệt trong đêm hè

Nhiều người sợ lạnh chân khi bật điều hòa cả đêm nên có thói quen mang tất. Thế nhưng vào mùa hè, việc này gây cản trở nghiêm trọng đến quá trình đổ mồ hôi và tỏa nhiệt tự nhiên ở bàn chân. Để vừa không bị lạnh do gió điều hòa vừa giúp cơ thể thoát nhiệt tốt trong đêm hè, người Nhật khuyên bạn nên sử dụng các loại ống giữ ấm bắp chân để thay thế, giữ cho các ngón chân luôn được thông thoáng.

Ảnh minh họa

4. Áp dụng kỹ thuật thở hít không khí mát để giảm nhiệt cho não

Hệ thần kinh tự chủ nằm rất gần khoang mũi, do đó việc tận dụng luồng không khí mát từ điều hòa để hít thở đúng cách là phương pháp hạ nhiệt cho não bộ nhanh nhất trong những ngày hè oi bức. Trước khi ngủ, bạn hãy nằm thư giãn trong phòng điều hòa và thực hiện bài tập thở chậm rãi bằng mũi: hít vào trong 3 giây, nín thở trong 4 giây và từ từ thở ra bằng miệng trong 5 giây. Lặp lại chu kỳ này 3 lần sẽ giúp xoa dịu thần kinh, đưa não bộ vào trạng thái nghỉ ngơi nhanh chóng.

5. Hạ độ sáng đèn phòng khách để giảm cảm giác oi bức trước khi ngủ

Để cơ thể nhận diện được tín hiệu đến giờ đi ngủ bất chấp thời tiết mùa hè nóng nực, việc điều chỉnh ánh sáng là rất quan trọng. Trước khi vào phòng bật điều hòa đi ngủ, bạn nên chủ động giảm dần độ sáng của đèn trong nhà. Việc chuyển sang các nguồn ánh sáng ấm hoặc ánh sáng gián tiếp dịu nhẹ vừa làm giảm cảm giác ngột ngạt của ngày hè, vừa kích thích cơ thể sản sinh hormone buồn ngủ tốt hơn.

6. Giữ phòng ngủ tối hoàn toàn để tránh hấp thụ nhiệt

Một không gian phòng ngủ mùa hè tối đen, không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đèn đường hay các thiết bị điện tử là điều kiện lý tưởng để võng mạc thư giãn hoàn toàn. Điều này giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu và không bị giật mình thức giấc giữa đêm, đồng thời hạn chế tối đa các nguồn sáng sinh nhiệt trong phòng khi điều hòa đang hoạt động.

7. Ngừng sử dụng điện thoại sau khi tắm hoặc trước khi ngủ 1 giờ

Ảnh minh họa

Thói quen mang điện thoại vào bồn tắm hoặc lướt mạng xã hội ngay trước khi ngủ sẽ khiến não bộ bị kích thích và quá nhiệt, làm trầm trọng hơn cảm giác oi bức, ngột ngạt của mùa hè. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tuyệt đối tránh xa các loại đồ uống chứa cồn trước khi đi ngủ, bởi cồn vào cơ thể gặp khí lạnh điều hòa sẽ càng gây mất nước, khiến giấc ngủ mùa hè bị chập chờn, không sâu giấc.

Nguồn và ảnh: Stheadline, Business Insider, Yomiuri