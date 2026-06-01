Đây là loại quả rất phổ biến vào mùa hè, được nhiều người yêu thích.

Ăn dưa hấu thường xuyên có thể giúp bảo vệ tim mạch

Không chỉ là loại trái cây “quốc dân” của mùa hè, dưa hấu còn có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy việc bổ sung dưa hấu vào chế độ ăn có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng dinh dưỡng tổng thể, đồng thời góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Dưa hấu chứa nhiều nước, gần như không có chất béo, đồng thời cung cấp một số vitamin và khoáng chất thiết yếu. Việc ăn dưa hấu được ghi nhận có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe như: Hỗ trợ hạ huyết áp, giảm tình trạng kháng insulin, giảm đau nhức cơ sau vận động. Ngoài ra, dưa hấu còn được cho là có lợi cho tiêu hóa, làn da và quá trình chống viêm trong cơ thể.

Hình ảnh quen thuộc của những miếng dưa hấu mát lạnh trong ngày nắng nóng không chỉ gợi cảm giác giải nhiệt, mà còn đi kèm nhiều giá trị dinh dưỡng. Một nghiên cứu trước đó cho thấy dưa hấu có thể giúp nâng cao chất lượng khẩu phần ăn hằng ngày.

Theo các tác giả nghiên cứu, những người thường xuyên ăn dưa hấu có xu hướng hấp thụ nhiều dưỡng chất thiết yếu hơn, bao gồm chất xơ, magie, kali, vitamin C, vitamin A, lycopene và các carotenoid khác. Điều này cho thấy dưa hấu có thể góp phần cải thiện lượng dinh dưỡng nạp vào ở cả người lớn lẫn trẻ em.

Một nghiên cứu công bố năm 2025 cũng chỉ ra rằng dưa hấu có thể mang lại tác dụng bảo vệ tim mạch. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu từ năm 2022, trong đó cho thấy loại quả này có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch nói chung.

Michelle Routhenstein, chuyên gia dinh dưỡng tim mạch dự phòng tại Mỹ, nhận định: “Dưa hấu là một lựa chọn rất tốt trong chế độ ăn lành mạnh vì cung cấp kali, lycopene và citrulline. Sự kết hợp của các hợp chất này có thể hỗ trợ huyết áp và tuần hoàn máu.” B

Lợi ích tim mạch ít người ngờ từ dưa hấu

Tổng quan nghiên cứu năm 2025 cho biết dưa hấu chứa hàm lượng cao LL-citrulline, một loại axit amin có thể hỗ trợ hạ huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch. Dù các nhà khoa học cho rằng vẫn cần thêm dữ liệu để xác định đầy đủ cơ chế tác động của LL-citrulline đối với hệ tim mạch, các tác giả nhận định việc tiêu thụ dưa hấu có thể góp phần hỗ trợ phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch.

Kristin Kirkpatrick, Chủ tịch KAK Consulting LLC và là chuyên gia dinh dưỡng tại Khoa Sức khỏe và Y học Dự phòng, Cleveland Clinic (Ohio, Mỹ), cho biết: “Tác động của dưa hấu đối với sức khỏe mạch máu dường như mang lại lợi ích cho tim mạch nói chung. Điều này có thể liên quan đến các hợp chất giúp thúc đẩy quá trình sản sinh nitric oxide, từ đó hỗ trợ chức năng mạch máu.” Bà cũng không tham gia vào các nghiên cứu.

Nghiên cứu năm 2022 cho thấy LL-citrulline có thể giúp giảm huyết áp và tình trạng xơ cứng động mạch, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ chuyển hóa tim mạch. Đây là nhóm có đặc điểm sinh học hoặc lối sống làm tăng khả năng mắc các bệnh như tiểu đường tuýp 2 và bệnh tim mạch.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng dưa hấu chỉ nên được xem là một phần trong chế độ ăn tốt cho tim. Michelle Routhenstein nhấn mạnh: “Dưa hấu là thực phẩm có lợi cho tim mạch, nhưng để thực sự giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ, nó cần nằm trong một chế độ ăn lành mạnh tổng thể.”

Dù các kết quả nghiên cứu ban đầu khá tích cực, đây vẫn chưa phải cơ sở để xem dưa hấu như một “thực phẩm chữa bệnh”. Giá trị lớn nhất của loại trái cây này là bổ sung nước, vitamin, khoáng chất và một số hợp chất có lợi trong bối cảnh chế độ ăn cân bằng, lành mạnh.

Theo Healthline